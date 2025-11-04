november 4., kedd

Károly névnap

13°
+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felkészülés a lehetetlenre

2 órája

Ők rendeznek darabot a győri színházban az idei Dráma a Szalonban estre

Címkék#Móczár Bence#Dráma a Szalonban#szalagcím#Kisalföld

Idén sem marad el a Könyvszalon és vele együtt az egyik legsikeresebb eseménye, a Drámaverseny sem. Az idei Dráma a Szalonban ismét három író-rendező kap lehetőséget, hogy két nap alatt színpadra állítson egy előadást az aznapi Kisalföld napilap szalagcímei közül. Bemutatjuk a három alkotót.

Simon Roberta
Ők rendeznek darabot a győri színházban az idei Dráma a Szalonban estre

A kreativitás és alkotás turbó üzemmódba kapcsol hamarosan a Győri Nemzeti Színházban és ahogy az lenni szokott, három csapat verseng a közönség és a zsűri elismeréséért. A Dráma a Szalonban feladata nem egyszerű, a rendezőknek a Kisalföld napilapban megjelent szalagcímek alapján kell írni és rendezni egy darabot két nap alatt, aminek sorsáról a közel 700 fős közönség dönt meg az első és egyetlen bemutató után.

Dráma a Szalonban
Tavalyi Dráma a Szalonban is izgalmas volt. A véletlenen múlt ki melyik csapatba kerül. Fotó: Kisalföld archív

Dráma a Szalonban három író-rendezője

Móczár Bence, Pányik Tamás és Fejszés Szabolcs, három fiatal, tehetséges író-rendező próbál szerencsét idén. Móczár Bencét, a győri színház tagját már nem igazán kell bemutatni a közönségnek, ugyanis több előadásban mutatta meg színészi tehetségét, de írt és rendezett is nagysikerű darabokat. Az elmúlt két évben több tapasztalatot is szerzett a Könyvszalon drámaíró versenyén, sőt mindkét alkalommal elnyerte a közönségdíjat is. - Erre nem lehet készülni, maximum mentálisan. Nem tudjuk előre a témát és azt sem, hogy kik lesznek a csapatunk tagjai. Az fogja majd meghatározni a történetet, hogy miről szól a cikk és kik lesznek a szereplő: idősebbek, fiatalok, nők vagy férfiak. Abban már van rutinom, hogy hogyan zajlik a három nap, így előre tudom, hogy szabaddá kell tennem magam, hogy csak erre a feladatra tudjak koncentrálni. A Mona és a Boldogság Démona előadás alatt is megtanultuk, hogy nem lehet előre receptet írni, csak abból főzhetünk, ami épp a kosarunkba kerül - fogalmazott Móczár Bence. Hozzátette: Igyekszem majd érzelmi és intellektuális impulzus alapján alkotni, örülnék, ha olyan cikket kapnánk, amiben van valamilyen szituációs kaland.

Móczár Bence harmadjára alkot a Dráma a Szalonban versenyen. Fotó: GYNSZ

Először ír darabot egyedül

Pányik Tamás a Színház- és Filmművészeti Egyetem végzős rendező hallgatója. Nemrég mutatták be a Soproni Petőfi Színházban a Határátlépések című rendezését, de alkotott már a Nemzeti Színházban és a Szolnoki Szigligeti Színházban is. Sőt hamarosan a Muzsika hangját is színpadra állítja. Épp nászútján értük utol telefonon. - Tervezetten még nem sodort elém az élet ilyen lehetőséget, mint a Dráma a Szalonban, azonban volt már olyan helyzet, hogy egy hét alatt kellett a nulláról felépíteni egy előadást. Izgatottan várom, hogy mit tudunk ilyen rövid idő alatt kihozni a projektből, az biztos, hogy extrém helyzet lesz. Kihívásnak élem meg, főleg azért is, mert eddig mindig másokkal közösen írtam darabot. Most egyedül leszek - fejtette ki. - A győri színház egyetemi hallgatóit jól ismerem, évfolyamtársak vagyunk. Korábbi munkáimból adódóan a társulat nagyobb részét ismerem, így emiatt nem izgulok. Már nagyon várom a közös munkát - emelte ki Pányik Tamás.

Pányik Tamás végzős rendező hallgató. Fotó: Schwarczenberger-Ludvan Gyongyi

Két Lotti előtt a drámaversenyen mutatkozik be mint rendező

A végzős rendező egyetemi hallgató osztálytársa Fejes Szabolcs, aki szintén kipróbálja magát az idei drámaíró versenyen. A Nemzeti Színház művészeként Molnár Ferenc Liliom című előadását rendezőként és díszlettervezőként jegyzi, idén pedig a Csongor és Tünde díszletének tervezőjeként dolgozott ismét a teátrumban. A Pécsi Nemzeti Színház felkérésére rendezte meg a Bánk bán operát a teátrum 130 éves évfordulójának kiemelt előadásaként. Dolgozott alkotóként Londonban, valamint részt vett a Színházi Olimpia Madách-projektjében. Hamarosan a Soproni Petőfi Színházban állítja színpadra az Anconai szerelmeseket, majd visszatér a Nemzetibe Az öreg halász és a tenger című színművel. 

Fejes Szabolcs új, vendég rendezője a győri színháznak. Fotó: Nemzeti Színház

- Örültem a felkérésnek, olyan kihívás ez ami a szokásostól eltérő. A Dráma Szalonban visszarepít az egyetemi életbe, amikor gyorsan, akut módon kellett dolgoznunk - mondta Fejes Szabolcs, aki már javában próbálja a győri színházban A két Lotti című ifjúsági színművet, amelynek november 29-én lesz a premierje a Kisfaludy teremben. A Dráma a Szalonban előadás után ez lesz az első előadás amivel bemutatkozik a nagyközönség előtt. Sőt az első olyan produkció, aminek díszletét nem ő tervezi. - Izgalmas időszak áll előttem, van már tapasztalatom hasonló gyors és húzós próbafolyamatban, remélem, hogy ezt is sikerül megugranom. Az egyetem alatt a komolyabb, drámai és prózai darabok érdekeltek, míg az utóbbi időszakban zenés vígjátékok találtak meg, kíváncsian várom, hogy a verseny mit tartogat számomra - fűzte hozzá.

  • A Dráma a Szalonban hat fős csapatainak élére külön csapatkapitányokat is kineveztek, akik extra feladatok megoldásával vagy elbukásával hozhatják előnyösebb vagy akár hátrányosabb helyzetbe csapatukat. Őket is hamarosan bemutatjuk.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu