Tizenkilencedik Tökfesztivál Fertőszéplakon - fotók

A Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium tizenkilencedik alkalommal rendezte meg hagyományos Tökfesztivál elnevezésű rendezvényét október 4-én. A programnak ezúttal is a Fertőszéplaki Tájházak adtak otthont. A rendezvény az iskola tanulóinak aktív részvételével és bemutatkozásával zajlott. Tökfilkó avatóval kezdődött a Tökfesztivál, majd tökös olimpia és gyerekműsor volt a délelőtti programban. Délután a Porpáczy technikum diákjai léptek színpadra és nm marad el a tökös ételek kóstolója sem.

Fotóink a fesztiválról