október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fesztivál

1 órája

Tizenkilencedik Tökfesztivál Fertőszéplakon - fotók

Címkék#tökfilkó#olimpia#gyerekműsor#tökfesztivál#Fertőszéplak

Tizenkilencedik alkalommal rendezték meg Fertőszéplakon a tökfesztivált.

Kisalföld.hu
Tizenkilencedik Tökfesztivál Fertőszéplakon - fotók

A Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium tizenkilencedik alkalommal rendezte meg hagyományos Tökfesztivál elnevezésű rendezvényét október 4-én. A programnak ezúttal is a Fertőszéplaki Tájházak adtak otthont. A rendezvény az iskola tanulóinak aktív részvételével és bemutatkozásával zajlott. Tökfilkó avatóval kezdődött a Tökfesztivál, majd tökös olimpia és gyerekműsor volt a délelőtti programban. Délután a Porpáczy technikum diákjai léptek színpadra és nm marad el a tökös ételek kóstolója sem.

Fotóink a fesztiválról

Tökfesztivál Fertőszéplakon

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu