Újragondolt mese a színen - Rút kiskacsa premier a győri színházban

Soha ne ítélj külső alapján! - sokszor hallottuk már ezt a néha klisésnek tűnő mondatot. De Andersen, A rút kiskacsa meséje rácáfol erre, sőt Kolozsi Angéla kedvesen humoros, szerethetően intő története is erre figyelmeztet a rút kiskacsáról. Hajdu Tibor rendező inkább a bábelőadásból indult ki, de nem hagyta figyelmen kívül a jól ismert Andersen-mese fordulatait sem. Izgalmas szereplőkkel és lebilincselő részletekkel kiegészülve elevenedik meg a Kisfaludy színpadán a gyermekkor meghatározó meséje, hogy elvarázsoljon és jóságra tanítson kicsiket és nagyokat.

A rút kiskacsa meséje elevenedik meg a győri színpadon. Fotó: Jakab Anita

Rút kiskacsa minden korosztálynak

A győri rút kiskacsa sok mindenben az első: az idei Villkor Sulibérlet első előadás, valamint először készült prózai mű a meséből. Az egyfelvonásos darabon Hajdu Tibor Pálfi Zsófia egyetemi hallgatóval dolgozik együtt, akivel A nagy füzet című drámában is alkotótársak lesznek.

- Sokan azt hinnénk, hogy A rút kiskacsa története egyszerű, de sokkal sokrétűbb, mint ahogyan arra emlékszünk. A rendező kezét megköti, hogy 5-15 éves korosztálynak kell bemutatnunk, de szerintem sikerült olyan szövegkönyvet és látványvilágot megalkotni, amely mindenkit megszólít - fogalmazott a rendező.