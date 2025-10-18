október 18., szombat

Soha ne ítélj külső alapján!

3 órája

Újragondolt mese a színen - Rút kiskacsa premier a győri színházban

Ma újabb premierre várja közönségét a Győri Nemzeti Színház. Hónapok óta készül Hajdu Tibor rendezésében A rút kiskacsa ifjúsági színmű, amelynek a Kisfaludy terem ad otthont.

Kisalföld.hu
Újragondolt mese a színen - Rút kiskacsa premier a győri színházban

Fotó: Jakab Anita

Soha ne ítélj külső alapján! - sokszor hallottuk már ezt a néha klisésnek tűnő mondatot. De Andersen, A rút kiskacsa meséje rácáfol erre, sőt Kolozsi Angéla kedvesen humoros, szerethetően intő története is erre figyelmeztet a rút kiskacsáról. Hajdu Tibor rendező inkább a bábelőadásból indult ki, de nem hagyta figyelmen kívül a jól ismert Andersen-mese fordulatait sem. Izgalmas szereplőkkel és lebilincselő részletekkel kiegészülve elevenedik meg a Kisfaludy színpadán a gyermekkor meghatározó meséje, hogy elvarázsoljon és jóságra tanítson kicsiket és nagyokat.

rút kiskacsa
A rút kiskacsa meséje elevenedik meg a győri színpadon. Fotó: Jakab Anita

Rút kiskacsa minden korosztálynak

A győri rút kiskacsa sok mindenben az első: az idei Villkor Sulibérlet első előadás, valamint először készült prózai mű a meséből. Az egyfelvonásos darabon Hajdu Tibor Pálfi Zsófia egyetemi hallgatóval dolgozik együtt, akivel A nagy füzet című drámában is alkotótársak lesznek.

- Sokan azt hinnénk, hogy A rút kiskacsa története egyszerű, de sokkal sokrétűbb, mint ahogyan arra emlékszünk. A rendező kezét megköti, hogy 5-15 éves korosztálynak kell bemutatnunk, de szerintem sikerült olyan szövegkönyvet és látványvilágot megalkotni, amely mindenkit megszólít - fogalmazott a rendező. 

A rút kiskacsa - Új bemutató a győri színházban

Fotók: Molcsányi Máté

A rút kiskacsa a győri rendezésben nem sodródik az árral, nem elszenvedője lesz a történetnek. Maga hozza meg a döntéseit. Az előadás megjelenéséért a Szaffi musicalhez hasonlóan Ondraschek Péter felelt. Míg a zenei anyag a 80-90-es éveket idézi meg, addig a díszletelemekben felfedezhetünk némi győri vonatkozást. A főszereplőt Rajai Lázár alakítja, varjúként Posonyi Takács László lép színre, míg a kacsamama Mihályi Orsi lesz. Több állati szerepet ölt magára Molnár Ágnes, Mózes Anita, Molnár Erik, Pörneczi Attila, Sík Frida és Molnár Zsolt. 

 

