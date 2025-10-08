október 8., szerda

10 év, 180 előadás

37 perce

Megunhatatlan Primadonnák - Tortával ünnepelt Járai Máté és Nagy Balázs

Címkék#Primadonna#Nagy Balázs#teltház#színház#Járai Máté

Szinte napra pontosan 10 éve mutatták be először a győri színház nagysikerű előadását. Járai Máté és Nagy Balázs főszereplésével még mindig teltház előtt játszák a Primadonnákat. A jeles alkalomból tortával ünnepelt a társulat.

Kisalföld.hu
Megunhatatlan Primadonnák - Tortával ünnepelt Járai Máté és Nagy Balázs

Fotó: PHOTO BY ALEXANDRA FEHER

Igen ritka a vidéki színházak életében, hogy egy darab megél egy évtizedet és közel 200-szor mutatják be nagyszínpadon. Nos, a  Primadonnák sikersztorija itt tart, mely a minap élte meg 180. előadását és rengeteg tapsot, még több nevetést az elmúlt 10 évben. Járai Máté és Nagy Balázs kettőse bizonyított, de nem szabad megfeledkezni Mózes Anitáról, Kiss Tündéről, Mézes Violettáról, Bródy Norbertről, Maszlay Istvánról és a nagy beugróról Gyimesi Ádám színészhallgatóról. Valamint a háttérben dolgozó tagokról sem. 

Primadonnák
Megunhatatlan Primadonnák 10 éve a győri nagyszínpadon. 
Fotó: PHOTO BY ALEXANDRA FEHER

Járai Máté: "A Primadonnák örök"

- Ez idő alatt volt aki anya lett, elvált vagy épp megházasodott. De a Primadonnák örök, amit csak is a közönség szeretetének köszönhetünk - fogalmazott Járai Máté az ünnepi előadás végén.

Aki lemaradt volna, még idén megnézheti vagy újranézheti, ugyanis november 13-án ismét műsorra tűzik.

 

