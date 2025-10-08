Önálló és impro estekkel tér vissza a Padlásszínház Győrben

A megújult győri Padlásszínház 22 év után nyitotta újra kapuit és Karácsony Gergely 152 lépés Auschwitz felé című monodrámája berúgta az apró, intim tér ajtajait. Az azóta is műsoron tartott darab mellett a győri színház 2024/25-ös évadának saját bemutatói nagy sikert arattak. A Padlásszínházban mutatták be Polcz Alaine: Asszony a fronton, Shakespeare: III. Richárd, és Holczer Dávid: Balettláb című darabjait. Ezek mellett több kisebb projekttel gazdagodott a repertoár, mint a Textus – Felolvasószínházi sorozat, a RÉV Színház új vendégjátékai, külhoni társulatok vendégjátéka a DunaFeszten.

Hajdu Tibor, Bakos-Kiss Gábor és Móczár Bence új lendületet adott a néhány éve újranyitott győri Padlásszínháznak.

Fotó: Csapó Balázs

Egy év alatt 61 előadás és több mint 2000 néző a Padlásszínházban

- A Padlásszínház a számok terén is jelentős eredményeket ért el. 2024 január 1-jétől, összesen 61 előadást tartottunk a legkisebb játszóhelyünkön, melyekre 2065 nézőnk váltott jegyet. A megkezdett arculatváltás elemeit megtartva, újabb lendülettel várjuk a nézőket, hogy még szélesebb közönségréteget szólíthassunk meg - jelentette be Bakos-Kiss Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója.

Továbbra is műsoron tartják a nagy sikernek örvendő Asszony a fronton és a 152 lépés Auschwitz felé című előadásokat, viszont még több premierre készülnek a győri padlástérben. Az évad első bemutatója november 22-én várható, Hajdu Tibor rendezésében. - Agota Kristof: A nagy füzet című regényéből születő adaptációnk egy triász első része, melyben négy szereplő Gyimesi Ádám, Maczky-Kő Bálint és Gyöngyössy Csenge színészhallgatóink mellett, Janisch Éva jutalomjátékkal lép színpadra.

Három önálló est és improvizációs estek hónapról hónapra

A 25/26-os évadban több színművész is önálló esttel várja a Padlásszínház nézőit. Szina Kinga október elején a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasaként műhelybemutatót tartott Érkezés címmel, a tavasz beköszöntével érkezik Sárközi József Ernie, Ham, Papa című estje, melyet Karácsony Gergely rendez Ernest Hemingway írásaiból. Majd az évad harmadik Padlásszínházi premierjén Posonyi Takács László idézi meg a César-díjas svéd filmrendező alakját, a Szorongó vigyorgó - Ingmar Bergman utolsó éjszakája című monodrámájában.