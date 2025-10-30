október 30., csütörtök

Alfonz névnap

16°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
kisalfold.hu podcast

30 perce

Színész- és nézőközpontú darabok a győri Padláson - Podcast Móczár Bencével és Hajdu Tiborral

Címkék#győri#kisalfold.hu podcast#Hajdu Tibor#Móczár Bence#Padlásszínház#színész

A Győri Nemzeti Színház legkisebb játszóhelye a tavalyi évad során fontos arculatváltáson esett át. Hajdu Tibor és Móczár Bence vezetésével tartalmi és formai elemeiben is gazdagodott a Padlásszínház. Mint ahogyan azt már megszokhattunk, ismét újdonsággal készült a két fiatal színész-rendező, melyről podcastműsorunkban meséltek.

Kisalföld.hu
Színész- és nézőközpontú darabok a győri Padláson - Podcast Móczár Bencével és Hajdu Tiborral

Monodrámák, vizsgadarabok, vendégelőadások, felolvasószínházi estek és önálló estek, valamint kevés szereplős elő- adások otthona a győri Padlásszínház, mely idén is új elemmel bővült. 

Padlásszínház
Hajdu Tiborral és Móczár Bencével készült podcastműsorunkban sok újdonság is kiderül az idei Padlásszínház évadáról. Fotó: Molcsányi Máté

– Tavaly kezdtük el Hajdu Tibor kollégámmal nyélbe ütni az arculatváltást, amelynek elég látványos eredménye van már. Ritkán szoktam bármilyen munkát jellemezni, de igazán büszke vagyok arra, amit a Padlásszínházban el- értünk. Mind a számokban, mind az előadások minőségében is progresszív, előremutató útkeresést érzünk – fejtette ki Móczár Bence, a Győri Nemzeti Színház színész-rendezője. 

Hallgassa meg podcast adásunkat itt:

Hamarosan új bemutató a Padlásszínházban

A tavalyi évadban három saját bemutató után idén is számos premierre készülnek. Emellett több nagy sikerű elő- adást repertoáron tartanak. – A nézőket 22 év szünet után könnyű volt visszacsalogatni, hiszen a Padlásszínház tere nagyon más, mint a Kisfaludy Terem vagy a nagyszínpad. Kézzelfogható és szemmel érzékelhető, hogy egyre fiatalabb generáció látogat el estéről estére a színház legkisebb játszóhelyére – fűzte hozzá Hajdu Tibor, szintén a győri teátrum színész-rendezője. A fiatal tehetségeket arról is kérdeztük podcastműsorunkban, hogy milyen rendezői, illetve színészi kvalitásokat igényel ez a tér a munka során és melyik hálásabb feladat. 

Az idei évad első bemutatója november 22-én várható, Hajdu Tibor rendezésében. – Agota Kristof A Nagy Füzet című regényéből születő adaptációnk egy triász első része, melyben négy szereplő, Gyimesi Ádám, Maczky-Kő Bálint és Gyöngyössy Csenge színészhallgatóink mellett Janisch Éva jutalomjáték- kal lép színpadra – tudtuk meg a rendezőtől, aki színész- központú előadást álmodott meg. A darab különlegessége még, hogy összesen négy színész játszik tizenakárhány szerepet, egyiküknek 5–6 karaktert is magára kell öltenie.
 

 

kisalfold.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu