Színész- és nézőközpontú darabok a győri Padláson - Podcast Móczár Bencével és Hajdu Tiborral

Monodrámák, vizsgadarabok, vendégelőadások, felolvasószínházi estek és önálló estek, valamint kevés szereplős elő- adások otthona a győri Padlásszínház, mely idén is új elemmel bővült.

Hajdu Tiborral és Móczár Bencével készült podcastműsorunkban sok újdonság is kiderül az idei Padlásszínház évadáról. Fotó: Molcsányi Máté

– Tavaly kezdtük el Hajdu Tibor kollégámmal nyélbe ütni az arculatváltást, amelynek elég látványos eredménye van már. Ritkán szoktam bármilyen munkát jellemezni, de igazán büszke vagyok arra, amit a Padlásszínházban el- értünk. Mind a számokban, mind az előadások minőségében is progresszív, előremutató útkeresést érzünk – fejtette ki Móczár Bence, a Győri Nemzeti Színház színész-rendezője.

Hamarosan új bemutató a Padlásszínházban

A tavalyi évadban három saját bemutató után idén is számos premierre készülnek. Emellett több nagy sikerű elő- adást repertoáron tartanak. – A nézőket 22 év szünet után könnyű volt visszacsalogatni, hiszen a Padlásszínház tere nagyon más, mint a Kisfaludy Terem vagy a nagyszínpad. Kézzelfogható és szemmel érzékelhető, hogy egyre fiatalabb generáció látogat el estéről estére a színház legkisebb játszóhelyére – fűzte hozzá Hajdu Tibor, szintén a győri teátrum színész-rendezője. A fiatal tehetségeket arról is kérdeztük podcastműsorunkban, hogy milyen rendezői, illetve színészi kvalitásokat igényel ez a tér a munka során és melyik hálásabb feladat.

Az idei évad első bemutatója november 22-én várható, Hajdu Tibor rendezésében. – Agota Kristof A Nagy Füzet című regényéből születő adaptációnk egy triász első része, melyben négy szereplő, Gyimesi Ádám, Maczky-Kő Bálint és Gyöngyössy Csenge színészhallgatóink mellett Janisch Éva jutalomjáték- kal lép színpadra – tudtuk meg a rendezőtől, aki színész- központú előadást álmodott meg. A darab különlegessége még, hogy összesen négy színész játszik tizenakárhány szerepet, egyiküknek 5–6 karaktert is magára kell öltenie.

