Koncertek

2 órája

Itt lép fel év végéig a Lord, Győr és Sopron is helyszín

Megvannak az év végéig a koncertek időpontjai. A Lord zenekar Győrben és Sopronban is színpadra áll.

Kisalföld.hu

Kiderült, hol koncertezik még 2025-ben a Lord zenekar. November 22-én Győrben állnak színpadra Pohl Mihályék, aki a nyáron egy műtét miatt több hetet volt kénytelen kihagyni. A Bridge Klubban (Győr, Kálóczy tér 6.) 19.30-kor nyitják a kapukat, majd 20 órakor a Power indítja be a bulit, utána 9-től a Lordé a színpad.

Lord
Megvan, mely városokban lehet találkozni a Lord zenekarral.

A folytatásban december 5-én Székesfehérváron, 6-án Pécsen lesz koncertje az együttesnek.

December 13-án következik a soproni fellépés. A program ugyanaz lesz, mint Győrben. A helyszín a Hangár Music Garden (Sopron, Vándor Sándor u. 5.).

A fővárosban zárja az évet a Lord

December 19-én Debrecenben, majd 20-án Budapesten, a Barba Negra színpadán zárja az évet a Lord. Utóbbi bulin a Power és a Zártosztály társaságában várja a közönséget a banda, melyben jubiláló tag is van: Apró Károly, alias Frenki 20 éve tartozik a Lord kötelékébe.

