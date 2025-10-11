október 11., szombat

Krasznahorkai László

1 órája

A Nobel-díjas író, a szavak mestere Pannonhalmára látogatott pár éve - fotók

Pannonhalmi Bencés Főapátság, Sátántangó, Krasznahorkai László, Nobel-díj

A külföldön élő, számos rangos díjjal elismert író ritkán látogat haza. Krasznahorkai László kapta 2025-ben az irodalmi Nobel-díjat, amelynek kapcsán sok elismert művész, irodalomszerető gratulált. A jókívánságokhoz csatlakozott a Pannonhalmi Főapátság is, amelynek Arcus Temporum Művészeti Fesztiválján 2017-ben díszvendég volt a neves író.

Kisalföld.hu

A 2017-es pannonhalmi összművészeti fesztivál kínálatában újdonságként helyet kapott irodalmi vonalat Krasznahorkai László képviselte, aki Vidovszky László zeneszerzővel közösen tartott előadást. Az író Pannonhalmáról akkor elmondta: először 1970-ben járt az akkoriban még meglehetősen zárt világnak számító főapátságban.

Krasznahorkai László
2017-ben a Pannonhalmi Főapátságban járt a minap Nobel-díjjal elismert Krasznahorkai László, Dejcsics Konrád atya fogadta az elismert írót. Fotó: Főapátság

Krasznahorkai László gondolatai pannonhalmi látogatásán

Számomra Pannonhalma olyan helyet jelentett, amely nem is létezhet abban a valóságban, ahonnan eljutottam oda. Mintegy kombinációja volt Thomas Mann Varázshegyének és Franz Kafka Kastélyának.

Krasznahorkai László 2017-ben azt is elmesélte, hogy évtizedekkel ezelőtti látogatása során különösen a gimnázium diákjai tettek rá nagy hatást. Vacsora után tíz-tizenöt fiatallal találkozott, izgatottan ülték körül, és élménybeszámolót vártak tőle a korabeli művészeti eseményekről. Az író meglepődött a diákok érdeklődésén, akik kérdésére azt is elárulták, azért várják a nyári szünetet, hogy szabadabban tudjanak foglalkozni a tudománnyal és a művészettel. 

Az író olyan műveket alkot, amelyek kilépnek a hagyományos műfaji keretekből. Saját könyveiről azt mondta, hogy azokat nem ő írja, maguktól íródnak a fejében, ő csupán összegyűjti és lejegyzi őket.

Írás közben a szavak teremtik meg a hatalmi zónát, ők választják meg a szót, amely követi őket. Engem vezetnek a szavak, és nem fordítva

– jellemezte röviden alkotói munkáját. 

Kertész Imre után a második Nobel-díj

Az irodalmi Nobel-díjat 1901 óta 118. alkalommal ítélték oda, a 2002-ben kitüntetett Kertész Imre után második alkalommal nyerte el magyar szerző. Horváth Sándor Domonkos, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója szerint Kertész Imrének is ez hozta meg a sikert, ezért reméli, hogy Krasznahorkai László esetében is hasonlóképp lesz a magas irodalom szerelmeseinek.

Horváth Sándor Domonkos könyvtárigazgató.

– A Sátántangó Krasznahorkai László első regénye, amely 1985-ben jelent meg, az ebből készült film is meghatározó alkotás. Ha már csak ennyit tett volna le a magyar irodalom asztalára, akkor is indokolt lett volna a Nobel-díj. A magyar próza sajátos hangsúlyú szólásmódját jeleníti meg, alkotásai nem az átlagolvasónak szólnak, sokkal inkább a magas irodalom szerelmeseinek. Remélem, hogy az elismerésnek köszönhetően többen rákapnak az ízére – fogalmazott Horváth Sándor Domonkos. 

Feladatának tekinti népszerűsíteni a szavak mesterét

Csengeri Mária, a Győri SZC Sport és Kreatív Technikumának igazgatója nagy kedvelője Krasznahorkai László mű­­veinek. – A Nobel-díj a világ egyik legnagyobb presztízsű díja. Természetesen büszkeséggel tölti el az embert, hogy egy magyar alkotó ekkora megtiszteltetésben részesült. Ez az öröm abban is megnyilvánul, hogy mindennapi beszédtémává válik a szerző, akár arra is késztet, hogy műveit újra elővegyük, elolvassuk. Tanárként feladatomnak tekintem, hogy népszerűsítsem az alkotót, és megosszam örömömet környezetemmel, munkatársaimmal és tanítványaimmal. Az iskolai faliújságra ki is másoltam a Sátántangó című regényből egy mondatot, melyet mi, magyartanárok méltán tartunk a világirodalom legszebb mondatának. 

Pannonhalmi látogatás- Krasznahorkai László olyan műveket alkot, amelyek kilépnek a hagyományos műfaji keretekből. Fotó: Pannonhalmi Főapátság

Krasznahorkai László írásművészetéhez, a benne megjelenő világképhez általában komor, negatív jelentéstartalmú fogalmakat kapcsolnak: 

  • romlás, 
  • kiszolgáltatottság, 
  • reménytelenség, 
  • kilátástalanság. 

Valóban ilyen sötét világot ábrázol megváltoztathatatlannak tűnő sorsokkal, melybe belevegyül a bizakodás, a megváltásra várás. Maga a műalkotás is a remény lenyomata az értelmetlennek látszó létezés ellenében. A céltalanságon átsüt az élet tisztelete. Krasznahorkai László művei figyelmet igényelnek. Hosszú, kimunkált mondatai lassan olvashatók, megkövetelik az értelmezést, az elgondolkodást. Szemlélete, értékrendje sajátosan közép-európai be­­ágyazottságú, arra a kínzó kérdésre keresi a választ, miért is vagyunk a világon.

Krasznahorkai László szemlélete, értékrendje sajátosan közép-európai beágyazottságú.

 

