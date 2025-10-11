A Nobel-díjas író, a szavak mestere Pannonhalmára látogatott pár éve - fotók

A 2017-es pannonhalmi összművészeti fesztivál kínálatában újdonságként helyet kapott irodalmi vonalat Krasznahorkai László képviselte, aki Vidovszky László zeneszerzővel közösen tartott előadást. Az író Pannonhalmáról akkor elmondta: először 1970-ben járt az akkoriban még meglehetősen zárt világnak számító főapátságban.

2017-ben a Pannonhalmi Főapátságban járt a minap Nobel-díjjal elismert Krasznahorkai László, Dejcsics Konrád atya fogadta az elismert írót. Fotó: Főapátság

Krasznahorkai László gondolatai pannonhalmi látogatásán

Számomra Pannonhalma olyan helyet jelentett, amely nem is létezhet abban a valóságban, ahonnan eljutottam oda. Mintegy kombinációja volt Thomas Mann Varázshegyének és Franz Kafka Kastélyának.

Krasznahorkai László 2017-ben azt is elmesélte, hogy évtizedekkel ezelőtti látogatása során különösen a gimnázium diákjai tettek rá nagy hatást. Vacsora után tíz-tizenöt fiatallal találkozott, izgatottan ülték körül, és élménybeszámolót vártak tőle a korabeli művészeti eseményekről. Az író meglepődött a diákok érdeklődésén, akik kérdésére azt is elárulták, azért várják a nyári szünetet, hogy szabadabban tudjanak foglalkozni a tudománnyal és a művészettel.

Az író olyan műveket alkot, amelyek kilépnek a hagyományos műfaji keretekből. Saját könyveiről azt mondta, hogy azokat nem ő írja, maguktól íródnak a fejében, ő csupán összegyűjti és lejegyzi őket.

Írás közben a szavak teremtik meg a hatalmi zónát, ők választják meg a szót, amely követi őket. Engem vezetnek a szavak, és nem fordítva

– jellemezte röviden alkotói munkáját.

Kertész Imre után a második Nobel-díj

Az irodalmi Nobel-díjat 1901 óta 118. alkalommal ítélték oda, a 2002-ben kitüntetett Kertész Imre után második alkalommal nyerte el magyar szerző. Horváth Sándor Domonkos, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója szerint Kertész Imrének is ez hozta meg a sikert, ezért reméli, hogy Krasznahorkai László esetében is hasonlóképp lesz a magas irodalom szerelmeseinek.

Horváth Sándor Domonkos könyvtárigazgató.

– A Sátántangó Krasznahorkai László első regénye, amely 1985-ben jelent meg, az ebből készült film is meghatározó alkotás. Ha már csak ennyit tett volna le a magyar irodalom asztalára, akkor is indokolt lett volna a Nobel-díj. A magyar próza sajátos hangsúlyú szólásmódját jeleníti meg, alkotásai nem az átlagolvasónak szólnak, sokkal inkább a magas irodalom szerelmeseinek. Remélem, hogy az elismerésnek köszönhetően többen rákapnak az ízére – fogalmazott Horváth Sándor Domonkos.