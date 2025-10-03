október 3., péntek

Októberi mókázás

1 órája

3 tuti őszi program hétvégére - Kalácsok Vitnyéden, tökök Fertőszéplakon és retro buli Nagycenken

Címkék#hétvégi program#retro#nagycenk#bulizenék#Vitnyéd#tökfesztivál#Fertőszéplak#program

Kalács kóstolás és tökös ételek a hétvégi programajánlónkban.

Kisalföld.hu

Három és még egy nagyszerű hétvégi programot ajánlunk, amelyek már az igazi őszt idézik. Ehetünk kalácsot Vitnyéden, tököt Fertőszéplakon, aztán retro buliban rophatjuk Nagycenken.

hétvégi program
Hétvégi programok - Iskolájukat népszerűsítik a diákok

Kalács és gasztro a Cigány-tónál

Vitnyéden már hagyománya van a kalácssütésnek ősszel. Remek illatok és ízek várják az érdeklődőket

Tökfesztivál a tájházban

Ez már a tizenkilencedik Tökfesztivál Fertőszéplakon, sok-sok színes programmal

Tandem és Randy

Két ismert bulizenekar lép színpadra Nagycenken és ad két-két órás koncertet. Akik ismerik a báli zenék hangulatát és szívesen táncolnak, ott a helyük.

+ 1 hétvégi program - Kóstold meg a nyúlhúst Dunakilitin

Még több program a Győr-Moson-Sopronban

 

