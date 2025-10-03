Októberi mókázás
3 tuti őszi program hétvégére - Kalácsok Vitnyéden, tökök Fertőszéplakon és retro buli Nagycenken
Kalács kóstolás és tökös ételek a hétvégi programajánlónkban.
Három és még egy nagyszerű hétvégi programot ajánlunk, amelyek már az igazi őszt idézik. Ehetünk kalácsot Vitnyéden, tököt Fertőszéplakon, aztán retro buliban rophatjuk Nagycenken.
Kalács és gasztro a Cigány-tónál
Vitnyéden már hagyománya van a kalácssütésnek ősszel. Remek illatok és ízek várják az érdeklődőket
Tökfesztivál a tájházban
Ez már a tizenkilencedik Tökfesztivál Fertőszéplakon, sok-sok színes programmal
Tandem és Randy
Két ismert bulizenekar lép színpadra Nagycenken és ad két-két órás koncertet. Akik ismerik a báli zenék hangulatát és szívesen táncolnak, ott a helyük.
+ 1 hétvégi program - Kóstold meg a nyúlhúst Dunakilitin
Ezt ne hagyja ki!Európai Nyúlhús Napok 2025.
A hétvége főfogása a nyúl: mutatjuk hol ehetsz nyúlhúst a megyében
Tegnap, 9:34
