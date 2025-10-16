1 órája
Színészpálya generációk között: Mézes Violetta és Gyimesi Ádám voltak a vendégeink
Újabb színészpáros volt podcast műsorunk vendégei. Mézes Violetta és Gyimesi Ádám a győri színház előadásairól és a közös munkáról is meséltek.
Mézes Violetta színésznő idén ünnepli 70. születésnapján. A jeles alkalomból virágcsokorral köszöntötte a győri színház társulat az évadnyitó ülésen. Mesélt a szakma legszebb időszakairól és arról is, hogy az utóbbi években milyen darabok dobogtatták meg a szívét.
Győri színház - Új, nagysikerű darabok
Az újranyitott Padlásszínház Asszony a fronton című dráma meghatározó szereplője és a két éve rögtönzött, idén nagy sikerrel műsorra tűzött Mona előadás komikus karaktere. A fiát játszó Gyimesi Ádám színész egyetemi hallgató érkezett vele podcast műsorunkba. A fiatal tehetség úgy érzi Győrben új otthonra talált, és rengeteg bizalmat kapott, ugyanis számos produkció főszereplője. De az utóbbi időben nagy beugrásairól is hallani lehetett. Színpadra állt a Primadonnák és a Puskás, a musical előadásaiban is, valamint osztálytársával, Maczky-Kő Bálinttal készülnek újabb premierre. A nagyfüzetet november végén láthatja a közönség a Padlásszínház terében Hajdu Tibor rendezésében.
kisalfold.hu podcast
