kisalfold.hu podcast

1 órája

Színészpálya generációk között: Mézes Violetta és Gyimesi Ádám voltak a vendégeink

Címkék#kisalfold.hu podcast#Mézes Violetta#Mona#Gyimesi Ádám#műsor#dráma

Újabb színészpáros volt podcast műsorunk vendégei. Mézes Violetta és Gyimesi Ádám a győri színház előadásairól és a közös munkáról is meséltek.

Kisalföld.hu

Mézes Violetta színésznő idén ünnepli 70. születésnapján. A jeles alkalomból virágcsokorral köszöntötte a győri színház társulat az évadnyitó ülésen. Mesélt a szakma legszebb időszakairól és arról is, hogy az utóbbi években milyen darabok dobogtatták meg a szívét.

győri színház
Gyimesi Ádám és Mézes Violetta a győri színház művészei. Fotó: Csapo Balazs

Győri színház - Új, nagysikerű darabok

Az újranyitott Padlásszínház Asszony a fronton című dráma meghatározó szereplője és a két éve rögtönzött, idén nagy sikerrel műsorra tűzött Mona előadás komikus karaktere. A fiát játszó Gyimesi Ádám színész egyetemi hallgató érkezett vele podcast műsorunkba. A fiatal tehetség úgy érzi Győrben új otthonra talált, és rengeteg bizalmat kapott, ugyanis számos produkció főszereplője. De az utóbbi időben nagy beugrásairól is hallani lehetett. Színpadra állt a Primadonnák és a Puskás, a musical előadásaiban is, valamint osztálytársával, Maczky-Kő Bálinttal készülnek újabb premierre. A nagyfüzetet november végén láthatja a közönség a Padlásszínház terében Hajdu Tibor rendezésében.

 

kisalfold.hu podcast

