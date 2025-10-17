október 17., péntek

Legjobb plakát

1 órája

Újabb siker a győri színházban - Győzött a Szentivánéji álom

Címkék#Huszár Dániel#marketingteljesítmény#díj#Győri Nemzeti Színház#kampány#grafika

Örömhírt osztott meg a győri teátrum. A Győri Nemzeti Színház a „Színházat vegyenek! Marketing Díj 2025” egyik nyertese, amely a Magyar Teátrumi Társaság által meghirdetett verseny.

Kisalföld.hu

 „Legjobb előadáskampány” kategória díját vehette át a napokban Huszár Dániel, a Győri Nemzeti Színház kommunikációs és marketing vezető, de nem csak az ő munkáját dicséri a rangos elismerés.

Győri Nemzeti Színház
A Győri Nemzeti Színházat újabb díjjal ismerték el. Forrás: GYNSZ

Győri Nemzeti Színház Szentivánéji álma vált valóra

A „Színházat vegyenek! Marketing Díj 2025” célja, hogy elismerje a hazai és határon túli magyar nyelvű színházak kiemelkedő marketingteljesítményeit, innovatív kampányait és közönségfejlesztési megoldásait. A Győri Nemzeti Színház a „Szentivánéji álom” című előadás plakátkampányával érdemelte ki a szakmai zsűri elismerését.

A koncepció központi eleme az álomszerű, fekvő testhelyzetben ábrázolt szereplők képe, amely Shakespeare művének „látomás” motívumát és a színház varázslatos illúzióját jeleníti meg.

A kampány kreatív csapatának fotósa O. Jakócs Péter volt, a grafikát Csíki Csaba tervezte, látványtervező Anastasia Bugaeva volt, míg a kreatív koordinátor Huszár Dániel.

A díjat az alábbi kategóriákban hirdették meg:

  •  offline és online marketing megoldások
  •  tartalomgyártás
  •  évadkommunikációs kampány
  •  előadáskampány

A szakmai zsűri tagjai között volt Malik Andrea, Rosznáky Emma, Csáky Attila, Mátrai Miklós és Sallai Gábor.

 

