Újabb siker a győri színházban - Győzött a Szentivánéji álom

„Legjobb előadáskampány” kategória díját vehette át a napokban Huszár Dániel, a Győri Nemzeti Színház kommunikációs és marketing vezető, de nem csak az ő munkáját dicséri a rangos elismerés.

A Győri Nemzeti Színházat újabb díjjal ismerték el. Forrás: GYNSZ

Győri Nemzeti Színház Szentivánéji álma vált valóra

A „Színházat vegyenek! Marketing Díj 2025” célja, hogy elismerje a hazai és határon túli magyar nyelvű színházak kiemelkedő marketingteljesítményeit, innovatív kampányait és közönségfejlesztési megoldásait. A Győri Nemzeti Színház a „Szentivánéji álom” című előadás plakátkampányával érdemelte ki a szakmai zsűri elismerését.

A koncepció központi eleme az álomszerű, fekvő testhelyzetben ábrázolt szereplők képe, amely Shakespeare művének „látomás” motívumát és a színház varázslatos illúzióját jeleníti meg.

A kampány kreatív csapatának fotósa O. Jakócs Péter volt, a grafikát Csíki Csaba tervezte, látványtervező Anastasia Bugaeva volt, míg a kreatív koordinátor Huszár Dániel.

A díjat az alábbi kategóriákban hirdették meg:

offline és online marketing megoldások

tartalomgyártás

évadkommunikációs kampány

előadáskampány