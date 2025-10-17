1 órája
Újabb siker a győri színházban - Győzött a Szentivánéji álom
Örömhírt osztott meg a győri teátrum. A Győri Nemzeti Színház a „Színházat vegyenek! Marketing Díj 2025” egyik nyertese, amely a Magyar Teátrumi Társaság által meghirdetett verseny.
„Legjobb előadáskampány” kategória díját vehette át a napokban Huszár Dániel, a Győri Nemzeti Színház kommunikációs és marketing vezető, de nem csak az ő munkáját dicséri a rangos elismerés.
Győri Nemzeti Színház Szentivánéji álma vált valóra
A „Színházat vegyenek! Marketing Díj 2025” célja, hogy elismerje a hazai és határon túli magyar nyelvű színházak kiemelkedő marketingteljesítményeit, innovatív kampányait és közönségfejlesztési megoldásait. A Győri Nemzeti Színház a „Szentivánéji álom” című előadás plakátkampányával érdemelte ki a szakmai zsűri elismerését.
A koncepció központi eleme az álomszerű, fekvő testhelyzetben ábrázolt szereplők képe, amely Shakespeare művének „látomás” motívumát és a színház varázslatos illúzióját jeleníti meg.
A kampány kreatív csapatának fotósa O. Jakócs Péter volt, a grafikát Csíki Csaba tervezte, látványtervező Anastasia Bugaeva volt, míg a kreatív koordinátor Huszár Dániel.
A díjat az alábbi kategóriákban hirdették meg:
- offline és online marketing megoldások
- tartalomgyártás
- évadkommunikációs kampány
- előadáskampány
A szakmai zsűri tagjai között volt Malik Andrea, Rosznáky Emma, Csáky Attila, Mátrai Miklós és Sallai Gábor.