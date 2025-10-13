Győri Könyvszalon - Összehozza az irodalom, a könyvek és a művészetek szerelmeseit

November 14-16. között a Győri Nemzeti Színház épületében és a Kisfaludy Károly Könyvtárban rendezik meg ismét a régió legnagyobb könyves seregszemléjét. A háromnapos 24. Győri Könyvszalonon minden könyvrajongó, kultúra iránt érdeklődő korosztály megtalálhatja a számára kedves programot. A teátrum és a belvárosi könyvtár több szintjén naponta 10.00-19.00 óráig könyvvásár, könyvbemutatók, színpadi programok, találkozások írókkal, kiadókkal, irodalom összecsengése zenével, színházzal, kiállítások, előadások, koncertek, gyerekeknek mesekuckó sok játékkal és kézműves foglalkozással.

A Győri Könyvszalont idén is nagy lelkesedéssel szervezi a győri színház és a győri könyvtár csapata. Fotó: Márné Tóth Krisztina

24. Győri Könyvszalon - Alkotói Díj: Berg Judit

A Győri Nemzeti Színház tereit ezúttal is maximálisan kihasználják, a nagyszínpadon láthatják például Gubik Petrát, Grecsó Krisztiánt és Hrutka Róbert Miénk a ház című produkcióját, valamint a Kisfaludy Teremben is színes kamaraestekkel, bemutatókkal várják a nagyérdeműt, többek között országosan ismert és elismert, valamint győri szerzők alkotásait mutatják be.

Számos gyerekeknek szóló produkciót is találnak a Győrbe látogatók, lesz táncszínházi előadás, és itt lesz a Brass cirkusz is. A Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvényterei a már megszokott nívós szakmai és irodalmi bemutatót kínálnak. A 24. Győri Könyvszalon Alkotói Díját idén Berg Judit József Attila-díjas író, drámapedagógus kapja, aki sokak szívébe lopta be magát a végtelen fantázia világába röpítő meséivel és izgalmakban bővelkedő történeteivel. Ő építette ki a sokak által ismert Rumini univerzumot, írásain számos gyermek nőtt fel.

Dráma a szalonban - 2 nap alatt 3 előadás

A közkedvelt drámaverseny, a Dráma a szalonban idén sem maradhat el a Győri Könyvszalon kínálatából. A kreativitás és alkotás turbó üzemmódba kapcsol, és ahogy az lenni szokott, három csapat verseng a közönség és a zsűri elismeréséért. A feladat nem egyszerű, a rendezőknek - Fejes Szabolcs, Móczár Bence és Panyik Tamás - a Kisalföld napilapban megjelent szalagcímei alapján kell írni és rendezni egy darabot két nap alatt, amelynek sorsáról a közel 700 fős közönség dönt. A Könyvszalon első napján, pénteken este várják a közönséget a három előadás premierjére. Hamarosan a Kisalföld hasábjain is bemutatjuk a vállalkozó alkotókat.