október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

12°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Részletes programok

33 perce

Győri Könyvszalon - Összehozza az irodalom, a könyvek és a művészetek szerelmeseit

Címkék#győri könyvszalon#Alkotói Díj#Berg Judit#Dráma a szalonban#drámaverseny#színház#irodalom

A visszaszámlálás elkezdődött, ugyanis már csak egy hónap és november 14-én, 10 órakor kitárulnak a Győri Nemzeti Színház kapui. Megnyílik a 24. Győri Könyvszalon, melynek programkínálata idén sem marad el a várakozástól. 34 kiadói standdal és rendkívül gazdag irodalmi−zenés−színházi kavalkáddal készülnek a szervezők. A Győri Könyvszalon, több mint könyvek: találkozások, történetek, kultúra három napon át.

Kisalföld.hu

November 14-16. között a Győri Nemzeti Színház épületében és a Kisfaludy Károly Könyvtárban rendezik meg ismét a régió legnagyobb könyves seregszemléjét. A háromnapos 24. Győri Könyvszalonon minden könyvrajongó, kultúra iránt érdeklődő korosztály megtalálhatja a számára kedves programot. A teátrum és a belvárosi könyvtár több szintjén naponta 10.00-19.00 óráig könyvvásár, könyvbemutatók, színpadi programok, találkozások írókkal, kiadókkal, irodalom összecsengése zenével, színházzal, kiállítások, előadások, koncertek, gyerekeknek mesekuckó sok játékkal és kézműves foglalkozással.

Győri Könyvszalon
A Győri Könyvszalont idén is nagy lelkesedéssel szervezi a győri színház és a győri könyvtár csapata. Fotó: Márné Tóth Krisztina

24. Győri Könyvszalon - Alkotói Díj: Berg Judit

A Győri Nemzeti Színház tereit ezúttal is maximálisan kihasználják, a nagyszínpadon láthatják például Gubik Petrát, Grecsó Krisztiánt és Hrutka Róbert Miénk a ház című produkcióját, valamint a Kisfaludy Teremben is színes kamaraestekkel, bemutatókkal várják a nagyérdeműt, többek között országosan ismert és elismert, valamint győri szerzők alkotásait mutatják be.

Számos gyerekeknek szóló produkciót is találnak a Győrbe látogatók, lesz táncszínházi előadás, és itt lesz a Brass cirkusz is. A Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvényterei a már megszokott nívós szakmai és irodalmi bemutatót kínálnak. A 24. Győri Könyvszalon Alkotói Díját idén Berg Judit József Attila-díjas író, drámapedagógus kapja, aki sokak szívébe lopta be magát a végtelen fantázia világába röpítő meséivel és izgalmakban bővelkedő történeteivel. Ő építette ki a sokak által ismert Rumini univerzumot, írásain számos gyermek nőtt fel.

Dráma a szalonban - 2 nap alatt 3 előadás

A közkedvelt drámaverseny, a Dráma a szalonban idén sem maradhat el a Győri Könyvszalon kínálatából. A kreativitás és alkotás turbó üzemmódba kapcsol, és ahogy az lenni szokott, három csapat verseng a közönség és a zsűri elismeréséért. A feladat nem egyszerű, a rendezőknek - Fejes Szabolcs, Móczár Bence és Panyik Tamás - a Kisalföld napilapban megjelent szalagcímei alapján kell írni és rendezni egy darabot két nap alatt, amelynek sorsáról a közel 700 fős közönség dönt. A Könyvszalon első napján, pénteken este várják a közönséget a három előadás premierjére. Hamarosan a Kisalföld hasábjain is bemutatjuk a vállalkozó alkotókat.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu