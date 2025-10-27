2 órája
Egész estés koprodukciót mutatott be a Győri Balett és a Győri Nemzeti Színház
Győr két meghatározó együttesének első közös egész estés koprodukcióját mutatták be szombaton. A magyar zenei örökség egyik legnagyobb alakja, Kodály Zoltán munkássága előtt tiszteleg a Győri Balett és a Győri Nemzeti Színház két különböző, mégis egymást kiegészítő alkotással. Míg az egyik a kortárs tánc nyelvén szól a szerelemről és az emberi kitartásról, a másik a hagyományos népi gyökerekből, a népdalokból és a daljátéki műfajból építkezik.
A Székely fonó előadásban közreműködik a Győri Nemzeti Színház zenekara, énekkara és tánckara, valamint a Kisalföld Táncegyüttes és a Pápai Református Gimnázium tánctagozata. Fotó: Győri Nemzeti Színház
Az egész estés koprodukció első felvonásában Romance című koreográfiájában Velekei László és a Győri Balett új szemmel közelít a zeneszerző életművéhez. A koreográfus korábbi nagy sikerű, Kodály című alkotását gondolta tovább, hogy a világhírű zenetudós, népzenekutató és pedagógus örökségét a tánc formanyelvén is életre keltse. A Romance egy szerelem történetét meséli el, mely a nehéz időkben született és egy életen át elkíséri az embert.
A világban már sok helyen ünnepelték a Győri Balett Romance darabját
– Ez egy különleges pillanat számunkra. Két önálló produkciót mutattunk be, Kodály mégis összeköti a két darabot. Zeneisége átjárja a művészetünket. Ez az egyik legsikeresebb darabunk, hiszen most tértünk vissza Japánból, Dél-Koreából, és állva ünnepelték mindenhol. Hálás vagyok Bakos-Kiss Gábornak, hogy lehetőséget teremtett hazahozni a Romance-t – fogalmazott Velekei László, aki néptáncos múlttal is rendelkezik, ezért is áll hozzá közel Kodály és a népzene.
- A Romance-t Kodály művei inspirálták, külön izgalmas, hogy kis és nagyzenekari művet is tartalmaz, valamint népdalgyűjtést, misét. Ennek az egyvelege ad olyan szimfonikus balettet, aminek köszönhetően a népi motívumokat alkotói oldalról is bele tudtam csempészni - fűzte hozzá a koreográfus igazgató.
Miklósa Erika után Hagen Orsolya énekli az Esti dalt
Miklósa Erika és Pál Eszter után Hagen Orsolya adta elő az Esti dalt, ami az egyik legérzékenyebb része az előadásnak. Kodály Zoltán öröksége a világban elismert, a Győri Balett pedig szinte már mindenhol bemutatta ezt. - Az az egyetemes érték, amelyet Kodály jelent a világban, szárnyat adott a Romance-nak, aminek köszönhetően már 13 éve tudjuk repertoáron tartani - emelte ki Velekei László.
Hazatért Győrbe a Győri Balett Romance című előadásaFotók: GYB
A második felvonásban – Székely fonó – Kodály Zoltán egyfelvonásos daljátékát a Győri Nemzeti Színház történetében először mutatják be, Keresztes Attila rendezésében. A mű különlegessége, hogy nem egyetlen történetet mesél el, hanem a népi élet, az emberi érzések és a természetközeli lét apró pillanataiból teremt költői tablót. A dalokból összeálló zenei fonat a magyar lélek szomorkás, vágyakozó, mégis hittel teli világát idézi meg – egy eposzt, amelyben a múlt és a jelen egyaránt megszólal.
Székely fonó nagy rendezői kihívás
– Nagy rendezői kihívás volt színpadra állítani a Székely fonót, ugyanis nincs története. Ez egyfajta dalciklus, egymás után különböző székely népdalok, amihez szüzsét ajánl Kodály. Megküzdöttem a feladattal. Az első világháború után íródott, a székely hadosztály megalakulása és annak háttértörténete szépen ráilleszkedett a dallamokra. Ezért úgy éreztem, hogy ez az előadás így el tudja mesélni az akkori történéseket – fogalmazott a rendező.
- Az a kulturális közeg, ami megjelenik az előadásban a Babba Máriától, a múltunkon és népviseletünkön át a szokásainkig otthonos volt. Zeneileg és rendezőként is jó élmény volt megélni az alkotói folyamatokat, hiszen nekünk székelyeknek 100 éve a mindennapjaink része - hangsúlyozta Keresztes Attila.
Kodály Székely fonó gyűjtéséből készült színdarab a győri színházbanFotók: Győri Nemzeti Színház
Az est különlegessége, hogy a magyar zene és a magyar lelki identitás kettős arcát mutatja meg: a népi hagyomány mélységeit és a kortárs ember érzelemvilágát ütközteti, azonban Kodály zenéje híd a múlt és a jelen között – ahogyan e két produkció is párbeszédet teremt hagyomány és megújulás között.