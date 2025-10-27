Egész estés koprodukciót mutatott be a Győri Balett és a Győri Nemzeti Színház

Az egész estés koprodukció első felvonásában Romance című koreográfiájában Velekei László és a Győri Balett új szemmel közelít a zeneszerző életművéhez. A koreográfus korábbi nagy sikerű, Kodály című alkotását gondolta tovább, hogy a világhírű zenetudós, népzenekutató és pedagógus örökségét a tánc formanyelvén is életre keltse. A Romance egy szerelem történetét meséli el, mely a nehéz időkben született és egy életen át elkíséri az embert.

Győri Balett Romance című előadása visszatért Győrbe egy közös koprodukció kapcsán. Fotó: Park Sang Yun

A világban már sok helyen ünnepelték a Győri Balett Romance darabját

– Ez egy különleges pillanat számunkra. Két önálló produkciót mutattunk be, Kodály mégis összeköti a két darabot. Zeneisége átjárja a művészetünket. Ez az egyik legsikeresebb darabunk, hiszen most tértünk vissza Japánból, Dél-Koreából, és állva ünnepelték mindenhol. Hálás vagyok Bakos-Kiss Gábornak, hogy lehetőséget teremtett hazahozni a Romance-t – fogalmazott Velekei László, aki néptáncos múlttal is rendelkezik, ezért is áll hozzá közel Kodály és a népzene.

- A Romance-t Kodály művei inspirálták, külön izgalmas, hogy kis és nagyzenekari művet is tartalmaz, valamint népdalgyűjtést, misét. Ennek az egyvelege ad olyan szimfonikus balettet, aminek köszönhetően a népi motívumokat alkotói oldalról is bele tudtam csempészni - fűzte hozzá a koreográfus igazgató.

Miklósa Erika után Hagen Orsolya énekli az Esti dalt

Miklósa Erika és Pál Eszter után Hagen Orsolya adta elő az Esti dalt, ami az egyik legérzékenyebb része az előadásnak. Kodály Zoltán öröksége a világban elismert, a Győri Balett pedig szinte már mindenhol bemutatta ezt. - Az az egyetemes érték, amelyet Kodály jelent a világban, szárnyat adott a Romance-nak, aminek köszönhetően már 13 éve tudjuk repertoáron tartani - emelte ki Velekei László.