Győrbe és Sopronba is megérkezik a Design Week

A fővárosban mintegy 130 esemény,

vidéken pedig 50 program várja az érdeklődőket

a Budapest Design Week alatt.

Az esemény ideje alatt egymást érik a kiállítások, tárlatvezetések, design túrák, nyitott stúdiók, workshopok, kerekasztal-beszélgetések, szakmai előadások és közösségi események, a showroomok és galériák kedvezményes vásárlási lehetőségekkel készülnek. Nyitott stúdiók, szakmai előadások, közösségi design-séták, családi kézműves foglalkozások, tervezői találkozások, design installációk, gasztroprogramok, könyvbemutatók, és interaktív élmények is szerepelnek a programok listájában.

A rendezvény egyik legnagyobb erőssége, hogy túlmutat a fővároson és országszerte ad lehetőséget a designvilág felfedezésére. Az országos programkínálatban olyan nagymúltú programsorozatok találhatók, mint a 11. alkalommal megvalósuló DesignPécs és a 10. születésnapját ünneplő Sopron Design Week. Hozzájuk csatlakozik Debrecen, Rajtuk kívül további 6 nagyváros, Győr, Kecskemét, Szentendre, Balatonfüred, Tata és Veszprém is saját eseményekkel gazdagítja a rendezvénysorozatot, melyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar design értékei az egész országban láthatóvá váljanak.

Az idei programsorozat mottója, a Fluid Boundaries – a designipari határok elmosódására, az anyagok, technológiák, szakterületek és tervező-gyártói szerepek közötti átjárhatóságra irányítja a figyelmet. Hiszen a design ma több mint tárgyalkotás: olyan komplex gondolkodásmód, amely új összefüggéseket teremt anyagok, technológiák és kultúrák között. Emellett a problémamegoldást, az innovációt és az élményteremtést egyszerre helyezi középpontba. A Budapest Design Week programjai olyan élményeket kínálnak, ahol a különböző művészeti és designterületek szabadon kapcsolódnak: hibrid installációk, interaktív bemutatók és inspiráló találkozások várják a látogatókat, miközben a tervezők nemcsak kiállítóként, hanem aktív közreműködőként is jelen vannak.

A Magyar Divat & Design Ügynökség szervezésében megvalósuló Budapest Design Week hosszú távú célja, hogy regionális jelentőségű, élményalapú platformmá váljon, amely egyszerre erősíti a hazai ökoszisztémát és segíti a magyar kreatívipar nemzetközi láthatóságát és a szektor szereplőinek népszerűsítését.

A részletes program és a regisztrációs információk elérhetők a budapestdesignweek.hu oldalon.