Dankó

56 perce

A kanyargó Tisza partján lett az év magyar nótája 2025-ben

A Dankó rádió szerda délután 5 órakor kezdődő műsorában jelentették be az év magyar nótája szavazás végeredményét.

Kisalföld.hu

A legjobb 30-nak ítélt nótából a közönség szavazatai alapján az év nótája: A kanyargó Tisza partján című nóta lett.

év nótája
Az év magyar nótája szavazás győztese: A kanyargó Tisza partján -  Fotó: illusztráció/Shutterstock

 A z eredményhirdetést a Dankó Rádió élőben közvetítette szerda délután 5 órától.

Az év nótája 2024-ben

Tavaly a Messze van a kicsi falum című nóta nyert, amelyet a Fertőszentmiklósi Dalárda is elénekelt a bejelentés után.

A 2025-ös nyertes magyar nóta

 

