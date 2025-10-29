Dankó
A kanyargó Tisza parton lett az év magyar nótája 2025-ben
A Dankó rádió szerda délután 5 órakor kezdődő műsorában jelentették be az év magyar nótája szavazás végeredményét.
A legjobb 30-nak ítélt nótából a közönség szavazatai alapján az év nótája: A kanyargó Tisza parton című nóta lett.
A z eredményhirdetést a Dankó Rádió élőben közvetítette szerda délután 5 órától.
Az év nótája 2024-ben
Tavaly a Messze van a kicsi falum című nóta nyert, amelyet a Fertőszentmiklósi Dalárda is elénekelt a bejelentés után.
