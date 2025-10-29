A kanyargó Tisza parton lett az év magyar nótája 2025-ben

A legjobb 30-nak ítélt nótából a közönség szavazatai alapján az év nótája: A kanyargó Tisza parton című nóta lett.

Az év magyar nótája szavazás győztese: A kanyargó Tisza parton - Fotó: illusztráció/Shutterstock

A z eredményhirdetést a Dankó Rádió élőben közvetítette szerda délután 5 órától.

Az év nótája 2024-ben

Tavaly a Messze van a kicsi falum című nóta nyert, amelyet a Fertőszentmiklósi Dalárda is elénekelt a bejelentés után.