október 4., szombat

Ferenc névnap

14°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
kisalfold.hu podcast

8 perce

A zseniális festő, Egon Schiele győri kalandjairól könyv jelent meg

Címkék#helytörténet#Egon Schiele#kisalfold.hu podcast#művészet#Biczó Zalán

A XX. század egyik kiemelkedő festőjének, Egon Schielének néhány hetes győri tartózkodása eddig is ismert volt, ám vajmi keveset tudtunk arról, hogy a zseniális osztrák fiatalember hogyan és mivel töltötte az idejét a folyók városában. A kutatás eddigi eredményeit könyvben összegezte Biczó Zalán győri helytörténész.

Szeghalmi Balázs

Egon Schielét abban a néhány hétben, amit Győrben töltött, elkerülték a botrányok. Ennek oka könnyen megválaszolható: az életében végig nélkülöző, filléres gondokkal küzdő Egon Schiele pénzt keresni érkezett a kisalföldi városba.

Egon Schiele alkotásait néhány évtizede fedezte fel újra a világ; azóta az alkotásai csillagászati összegekért kelnek el a legjelentősebb aukciósházak árverésein. Az életében nélkülöző festő győri tartózkodását Biczó Zalán kutatja. Fotó: Kisalföld-archívum
Egon Schiele alkotásait néhány évtizede fedezte fel újra a világ; azóta az alkotásai csillagászati összegekért kelnek el a legjelentősebb aukciósházak árverésein. A tragikus sorsú festő győri tartózkodását Biczó Zalán kutatja. Felvételünkön a győri helytörténész Schiele portréját mutatja Erich Ledererről. Jobb oldalon az albumban. Fotó: Kisalföld-archívum

Egon Schiele győri kalandjairól könyv jelent meg

„A XX. század elején Győr egyik leggazdagabb családja, a Lederer família hívta meg Schielét, hogy a festő megörökítse őket az utókornak. Mivel Schiele 1912 decemberében, az adventi időszakban utazott a folyók városába, jogosan feltételezhetjük, hogy a művészetpártoló családfő, August Lederer karácsonyi ajándéknak szánta feleségének és három gyerekének a portrékat a Bécsben élő művésztől” – mondta Biczó Zalán.

A győri helytörténész, a Széchenyi István Egyetem könyvtárosa huzamosabb ideje kutatja a témát mind Győrben, mind Bécsben. Az eddigi eredményeket idén nyáron megjelent könyvben gyűjtötte össze Biczó Zalán, amelynek legfontosabb eredményeiről beszélgettünk vele legújabb podcast adásunkban.

 

kisalfold.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu