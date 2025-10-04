1 órája
A zseniális festő, Egon Schiele győri kalandjairól könyv jelent meg
A XX. század egyik kiemelkedő festőjének, Egon Schielének néhány hetes győri tartózkodása eddig is ismert volt, ám vajmi keveset tudtunk arról, hogy a zseniális osztrák fiatalember hogyan és mivel töltötte az idejét a folyók városában. A kutatás eddigi eredményeit könyvben összegezte Biczó Zalán győri helytörténész.
Egon Schielét abban a néhány hétben, amit Győrben töltött, elkerülték a botrányok. Ennek oka könnyen megválaszolható: az életében végig nélkülöző, filléres gondokkal küzdő Egon Schiele pénzt keresni érkezett a kisalföldi városba.
Egon Schiele győri kalandjairól könyv jelent meg
„A XX. század elején Győr egyik leggazdagabb családja, a Lederer família hívta meg Schielét, hogy a festő megörökítse őket az utókornak. Mivel Schiele 1912 decemberében, az adventi időszakban utazott a folyók városába, jogosan feltételezhetjük, hogy a művészetpártoló családfő, August Lederer karácsonyi ajándéknak szánta feleségének és három gyerekének a portrékat a Bécsben élő művésztől” – mondta Biczó Zalán.
A győri helytörténész, a Széchenyi István Egyetem könyvtárosa huzamosabb ideje kutatja a témát mind Győrben, mind Bécsben. Az eddigi eredményeket idén nyáron megjelent könyvben gyűjtötte össze Biczó Zalán, amelynek legfontosabb eredményeiről beszélgettünk vele legújabb podcast adásunkban.
kisalfold.hu podcast
- Új otthonra vágynak a győri filharmonikusok - Podcast Fűke Gézával
- Ellenőrzött minőség a GYHG-nál
- Nagysikerű nyári programok után már az adventre készül a Győr Projekt - podcast
- Mi lesz a győri színházzal? - Borsi Róbert kulturális tanácsnok volt podcastunk vendége
- Kigyógyult a rákból a győri humorista, kendőzetlen őszinteséggel beszélt a betegségről