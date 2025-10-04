A zseniális festő, Egon Schiele győri kalandjairól könyv jelent meg

Egon Schielét abban a néhány hétben, amit Győrben töltött, elkerülték a botrányok. Ennek oka könnyen megválaszolható: az életében végig nélkülöző, filléres gondokkal küzdő Egon Schiele pénzt keresni érkezett a kisalföldi városba.

Egon Schiele alkotásait néhány évtizede fedezte fel újra a világ; azóta az alkotásai csillagászati összegekért kelnek el a legjelentősebb aukciósházak árverésein. A tragikus sorsú festő győri tartózkodását Biczó Zalán kutatja. Felvételünkön a győri helytörténész Schiele portréját mutatja Erich Ledererről. Jobb oldalon az albumban. Fotó: Kisalföld-archívum

Egon Schiele győri kalandjairól könyv jelent meg

„A XX. század elején Győr egyik leggazdagabb családja, a Lederer família hívta meg Schielét, hogy a festő megörökítse őket az utókornak. Mivel Schiele 1912 decemberében, az adventi időszakban utazott a folyók városába, jogosan feltételezhetjük, hogy a művészetpártoló családfő, August Lederer karácsonyi ajándéknak szánta feleségének és három gyerekének a portrékat a Bécsben élő művésztől” – mondta Biczó Zalán.

A győri helytörténész, a Széchenyi István Egyetem könyvtárosa huzamosabb ideje kutatja a témát mind Győrben, mind Bécsben. Az eddigi eredményeket idén nyáron megjelent könyvben gyűjtötte össze Biczó Zalán, amelynek legfontosabb eredményeiről beszélgettünk vele legújabb podcast adásunkban.