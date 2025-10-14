Diktatúra képeiből nyílt kiállítás Győrben

A három kiállítást, színdarab-előadást, filmklubot és előadásokat felölelő programsorozat hazánk és tágabb régiónk egyik legviharosabb történeti korszakát, a kommunista diktatúra és a szovjet megszállás társadalmi problémáit tárja elénk a 20. század harmincas éveitől a hetvenes évek elejéig.

Sokan összegyűltek a keddi megnyitó ünnepségen az Apátúr-ház előtt.

Fotó: Csapó Balázs

Múltunk képei a téren

Dr. Tóth Péter a Polgármesteri Hivatal Kabinetvezető elmondta köszöntőjében, hogy októberben sok véres eseményre emlékezünk. - A kiállítás olyan történelmi pillanatokat mutat be, amely 100 vagy akár 50 évvel ezelőtt történt, mégis emlékeznünk kell rá, mert nem feledhetjük - emelte ki a kabinetvezető. Hozzátette, hogy nagy öröm számára, hogy a bencés diákok is kiveszik a részüket, sőt ennek apropóján Pannonhalmán is nyílik kiállítás.

Székely Zoltán a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatója azt emelte ki, hogy törekednek a fiatalabb generáció megszólítására is, és a most elsőként Győrbe érkező programsorozat is egyik jó példája.

A megnyitót követően a Magyar gulag – táborvilág Magyarországon című kiállításban kurátori vezetést tartott Bank Barbara, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja. A Holodomor és a Küzdelem a lelkekért kiállítások megtekinthetők november 23-ig nyitvatartási időben a Püspöki Udvarbíróházban, illetve az Esterházy palotában, a szabadtéri kiállítás a Széchenyi téren a nap 24 órájában.

A Placid, avagy játszma a halállal kamaraszínházi előadást pedig szintén a megnyitó napján, kedden 17 órától mutatják be a Rómer Házban.