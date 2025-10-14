1 órája
Diktatúra képeiből nyílt kiállítás Győrben
Sokan összegyűltek kedden délelőtt az Apátúr-ház előtt. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum megnyitotta a Nemzeti Emlékezet Napjai programsorozatot, mely minden korosztályt megszólít.
A három kiállítást, színdarab-előadást, filmklubot és előadásokat felölelő programsorozat hazánk és tágabb régiónk egyik legviharosabb történeti korszakát, a kommunista diktatúra és a szovjet megszállás társadalmi problémáit tárja elénk a 20. század harmincas éveitől a hetvenes évek elejéig.
Múltunk képei a téren
Dr. Tóth Péter a Polgármesteri Hivatal Kabinetvezető elmondta köszöntőjében, hogy októberben sok véres eseményre emlékezünk. - A kiállítás olyan történelmi pillanatokat mutat be, amely 100 vagy akár 50 évvel ezelőtt történt, mégis emlékeznünk kell rá, mert nem feledhetjük - emelte ki a kabinetvezető. Hozzátette, hogy nagy öröm számára, hogy a bencés diákok is kiveszik a részüket, sőt ennek apropóján Pannonhalmán is nyílik kiállítás.
Székely Zoltán a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatója azt emelte ki, hogy törekednek a fiatalabb generáció megszólítására is, és a most elsőként Győrbe érkező programsorozat is egyik jó példája.
A megnyitót követően a Magyar gulag – táborvilág Magyarországon című kiállításban kurátori vezetést tartott Bank Barbara, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja. A Holodomor és a Küzdelem a lelkekért kiállítások megtekinthetők november 23-ig nyitvatartási időben a Püspöki Udvarbíróházban, illetve az Esterházy palotában, a szabadtéri kiállítás a Széchenyi téren a nap 24 órájában.
A Placid, avagy játszma a halállal kamaraszínházi előadást pedig szintén a megnyitó napján, kedden 17 órától mutatják be a Rómer Házban.
Kiállítás és programsorozat nyílt GyőrbenFotók: Csapó Balázs
Máthé Áron a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökhelyettes elmondta milyen színes programokkal készülnek. - Három kiállításunkat és a kapcsolódó programjainkat hozzuk el a Győrbe, a Rómer Múzeumba elsőként az országban. A Küzdelem a lelkekért - Egyházi ifjúsági közösségek a pártállami Magyarországon a hosszú hatvanas években (1958–1973) című roll-up-kiállítás az egyházüldözést sajátos szemszögből, a kisközösségek és az ifjúsági pasztoráció nézőpontjából dolgozza föl, részletesen rávilágítva a megerősödő kádári diktatúra működésére. A Holodomor – Szovjet genocídium az ukrán nép ellen című kiállítás a sztálini Szovjetúnió 1930-as éveit dolgozza fel, a Püspöki Udvarbíróházban - sorolta.
A Széchenyi téren található Magyar gulág – táborvilág Magyarországon kültéri tablókiállítás anyaga a recski, nagykunsági és hortobágyi munka- és internálótáborok világán keresztül a kommunista diktatúra kiépülésének kezdeteihez vezeti el a szemlélőt. Szovjet mintát követve a „nemkívánatos elemeket” – mindenüket elvéve – embertelen körülmények közé internálták, rosszabb esetben munkatáborba vitték.