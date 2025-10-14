október 14., kedd

Helén névnap

15°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programsorozat

1 órája

Diktatúra képeiből nyílt kiállítás Győrben

Címkék#Győr#Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum#programsorozat

Sokan összegyűltek kedden délelőtt az Apátúr-ház előtt. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum megnyitotta a Nemzeti Emlékezet Napjai programsorozatot, mely minden korosztályt megszólít.

Kisalföld.hu

A három kiállítást, színdarab-előadást, filmklubot és előadásokat felölelő programsorozat hazánk és tágabb régiónk egyik legviharosabb történeti  korszakát, a kommunista diktatúra és a szovjet megszállás társadalmi problémáit tárja elénk a 20. század harmincas éveitől a hetvenes évek elejéig.

Sokan összegyűltek a keddi megnyitó ünnepségen az Apátúr-ház előtt. 
Fotó: Csapó Balázs

Múltunk képei a téren

Dr. Tóth Péter a Polgármesteri Hivatal Kabinetvezető elmondta köszöntőjében, hogy októberben sok véres eseményre emlékezünk. - A kiállítás olyan történelmi pillanatokat mutat be, amely 100 vagy akár 50 évvel ezelőtt történt, mégis emlékeznünk kell rá, mert nem feledhetjük - emelte ki a kabinetvezető. Hozzátette, hogy nagy öröm számára, hogy a bencés diákok is kiveszik a részüket, sőt ennek apropóján Pannonhalmán is nyílik kiállítás.
Székely Zoltán a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatója azt emelte ki, hogy törekednek a fiatalabb generáció megszólítására is, és a most elsőként Győrbe érkező programsorozat is egyik jó példája. 

A megnyitót követően a Magyar gulag – táborvilág Magyarországon című  kiállításban kurátori vezetést tartott Bank Barbara, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja. A Holodomor és a Küzdelem a lelkekért kiállítások megtekinthetők november 23-ig nyitvatartási időben a Püspöki Udvarbíróházban, illetve az Esterházy palotában, a szabadtéri kiállítás a Széchenyi téren a nap 24 órájában.
A Placid, avagy játszma a halállal kamaraszínházi előadást pedig szintén a megnyitó napján, kedden 17 órától mutatják be a Rómer Házban.

Kiállítás és programsorozat nyílt Győrben

Fotók: Csapó Balázs

Máthé Áron a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökhelyettes elmondta milyen színes programokkal készülnek. - Három kiállításunkat és a kapcsolódó programjainkat hozzuk el a Győrbe, a Rómer Múzeumba elsőként az országban. A Küzdelem a lelkekért - Egyházi ifjúsági közösségek a pártállami Magyarországon a hosszú hatvanas években (1958–1973) című roll-up-kiállítás az  egyházüldözést sajátos szemszögből, a kisközösségek és az ifjúsági pasztoráció nézőpontjából dolgozza föl, részletesen rávilágítva a megerősödő kádári diktatúra működésére. A Holodomor – Szovjet genocídium az ukrán nép ellen című kiállítás a sztálini Szovjetúnió 1930-as  éveit dolgozza fel, a Püspöki Udvarbíróházban - sorolta.

Diákoknak szerveznek interaktív programokat. 
Fotó: Csapó Balázs

A Széchenyi téren található Magyar gulág – táborvilág Magyarországon kültéri tablókiállítás anyaga a recski, nagykunsági és hortobágyi munka- és internálótáborok világán keresztül a kommunista diktatúra kiépülésének  kezdeteihez vezeti el a szemlélőt. Szovjet mintát követve a „nemkívánatos elemeket” – mindenüket elvéve – embertelen körülmények közé internálták, rosszabb esetben munkatáborba vitték. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu