Az agyag szabadságáról mesél öt nő, Sopronba érkezett az Átjáró kiállítás - fotók

Az Átjáró kerámia kiállítás a Budapest Design Week 2025 „Fluid Boundaries” tematikájához kapcsolódva az anyag, a forma és a gondolkodásmódok közötti átjárásokat vizsgálja. Az öt alkotó különböző irányból közelít a kerámiához: a figurális ábrázolás, a tudatos tervezés, a humor és az anyaggal való kísérletezés egyaránt megjelenik a munkáikban.

Átjáró címmel nyílt kiállítás öt keramikus hölgy alkotásaiból. Fotó: Rombai Péter

Átjáró - a művészet szabadsága

- Ők nem egyszerűen edényeket, tálakat vagy szobrokat készítenek – mondta Szűcs-Szabó Máté a kiállítás megnyitóján. - Ők történeteket gyúrnak, érzéseket égetnek ki, és közben mindannyiunknak megmutatják, hogy az alkotás nem más, mint szabadság a legnemesebb értelemben.

E szavak tökéletesen összefoglalják, mi is rejlik az Átjáró című tárlat mögött. Az öt kiállító művész nemcsak az agyag formálásában jártas, hanem a lélek finom rezdüléseinek közvetítésében is. Mindannyian másképp közelítenek a kerámiához – van, aki a természetből merít inspirációt, más a mindennapok apró csodáit formálja meg –, mégis közös bennük a felfedezés bátorsága és a kísérletezés öröme.