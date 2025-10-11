44 perce
Az agyag szabadságáról mesél öt nő, Sopronba érkezett az Átjáró kiállítás - fotók
A soproni Shakura Art Gallery falai között most nem csupán kerámiák sorakoznak: érzelmek, pillanatok, emberi történetek formálódtak agyaggá, mázzá, színekké. Az Átjáró Alkotók Közössége öt keramikusa – Egresits Anita, Liptai Réka, Nagyné Molnár Renáta, Neuwirth Kinga és Szabó Erika – közösen mutatja meg, hogyan válik a kézműves mesterség művészetté, a művészet pedig szabadsággá.
Az Átjáró kerámia kiállítás a Budapest Design Week 2025 „Fluid Boundaries” tematikájához kapcsolódva az anyag, a forma és a gondolkodásmódok közötti átjárásokat vizsgálja. Az öt alkotó különböző irányból közelít a kerámiához: a figurális ábrázolás, a tudatos tervezés, a humor és az anyaggal való kísérletezés egyaránt megjelenik a munkáikban.
Átjáró - a művészet szabadsága
- Ők nem egyszerűen edényeket, tálakat vagy szobrokat készítenek – mondta Szűcs-Szabó Máté a kiállítás megnyitóján. - Ők történeteket gyúrnak, érzéseket égetnek ki, és közben mindannyiunknak megmutatják, hogy az alkotás nem más, mint szabadság a legnemesebb értelemben.
E szavak tökéletesen összefoglalják, mi is rejlik az Átjáró című tárlat mögött. Az öt kiállító művész nemcsak az agyag formálásában jártas, hanem a lélek finom rezdüléseinek közvetítésében is. Mindannyian másképp közelítenek a kerámiához – van, aki a természetből merít inspirációt, más a mindennapok apró csodáit formálja meg –, mégis közös bennük a felfedezés bátorsága és a kísérletezés öröme.
Átjáró című kiállítás nyílt SopronbanFotók: Rombai Péter
- Mert az alkotás – ahogy Máté fogalmazott – nem a tökéletességről szól, hanem arról a pillanatról, amikor a véletlenből művészet születik. A kerámia világa tele van váratlan fordulatokkal: az agyag olykor ellenáll, a kemence szeszélyes, a máz kiszámíthatatlan. De épp ez a varázsa. A hiba néha maga a csoda.
Egresits Anita, az Átjáró Alkotók Közössége egyik alapító tagja elmondta: a csoport célja, hogy a városban élő kézművesek és művészek megmutathassák magukat, és egymás között, valamint a közönséggel is kapcsolatot teremtsenek.
- A kiállítás az átjárásról szól – nemcsak a különböző technikák, stílusok között, hanem emberek, gondolatok és érzések között is.
A Szabadművész Alapítvány támogatásával létrejött tárlat október 19-ig látogatható 16 és 19 óra között a Shakura Art Galériában, ahol párhuzamosan origami-kiállítás is megtekinthető.