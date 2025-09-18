Fülledt erotika a színpadon - Új premier a győri színházban - Fotók

Korábban már hírt adtunk az első olvasópróbán arról, hogy a Győri Nemzeti Színház új évadának első bemutatójára szeptember 20-án kerül sor a nagyszínpadon. A Veszedelmes viszonyok tavaly a Müpában debütált, majd kétszer játszották a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon is. A zenés színházi játékot Bakos-Kiss Gábor rendezi Ónodi Eszter és Adorjáni Bálint főszereplésével.

Veszedelmes viszonyok premier szeptember 20-án a győri színházban. Fotó: Csapó Balázs

Film és levélregény alapján prózai előadás

A Veszedelmes viszonyok egy 1988-ban bemutatott amerikai romantikus filmdráma, Stephen Frears rendezői munkája. A film alapjául Pierre Choderlos de Laclos azonos című regénye szolgált. Nem nagyon kell bemutatni a filmet, hiszen főszerepben Glenn Close, John Malkovich és Michelle Pfeiffer vannak.

- Megkerülhetetlen a film, mindannyiunknak ott él az emlékezetében, ezért biztosan lesznek olyan elemei a győri előadásnak, amelyek arra hajaznak. Viszont megpróbáltunk a levélregényből is kinyerni olyan pluszokat, amelyek tovább díszítik az előadást - fogalmazott Bakos-Kiss Gábor rendező és színházigazgató.