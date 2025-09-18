szeptember 18., csütörtök

Ónodi Eszter főszerepben

49 perce

Fülledt erotika a színpadon - Új premier a győri színházban - Fotók

Címkék#opera#intrika#Győri Nemzeti Színház#győri színház#Veszedelmes viszonyok

Fülledtség, erotika, szerelem. Mindezt kínálja a Győri Nemzeti Színház legújabb premier előadása, a Veszedelmes viszonyok Ónodi Eszter és Adorjáni Bálint főszereplésével. Szombaton végre Győrbe is megérkezik az intrikákkal és Mozart lenyűgöző zenéjével tűzdelt előadás.

Kisalföld.hu
Fülledt erotika a színpadon - Új premier a győri színházban - Fotók

Főszerepben Ónodi Eszter és Adorjáni Bálint

Fotó: Csapó Balázs

Korábban már hírt adtunk az első olvasópróbán arról, hogy a Győri Nemzeti Színház új évadának első bemutatójára szeptember 20-án kerül sor a nagyszínpadon. A Veszedelmes viszonyok tavaly a Müpában debütált, majd kétszer játszották a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon is. A zenés színházi játékot Bakos-Kiss Gábor rendezi Ónodi Eszter és Adorjáni Bálint főszereplésével.

Veszedelmes viszonyok
Veszedelmes viszonyok premier szeptember 20-án a győri színházban. Fotó: Csapó Balázs

Film és levélregény alapján prózai előadás

A Veszedelmes viszonyok egy 1988-ban bemutatott amerikai romantikus filmdráma, Stephen Frears rendezői munkája. A film alapjául Pierre Choderlos de Laclos azonos című regénye szolgált. Nem nagyon kell bemutatni a filmet, hiszen főszerepben Glenn Close, John Malkovich és Michelle Pfeiffer vannak.

- Megkerülhetetlen a film, mindannyiunknak ott él az emlékezetében, ezért biztosan lesznek olyan elemei a győri előadásnak, amelyek arra hajaznak. Viszont megpróbáltunk a levélregényből is kinyerni olyan pluszokat, amelyek tovább díszítik az előadást - fogalmazott Bakos-Kiss Gábor rendező és színházigazgató.

Veszedelmes viszonyok darab érkezik Győrbe

Fotók: Csapó Balázs

Veszedelmes viszonyok szenvedéllyel túlfűtve

Kivitelezésében és formájában kettő az egyben élményt a Veszedelmes viszonyok, ugyanis Mozart legjobb zenéiből kaphat válogatást a nagyérdemű. Felcsendülnek operák és szimfóniák, valamint olyan kuriózumok, amiről első hallásra nem is gondolnánk, hogy az osztrák zeneszerző szerzeménye.

- A mű ősbemutatóként jött létre, összművészeti darab Choderlos de Laclos és Mozart műveiből, ahol az opera, a komoly zene, a prózai színház, a dráma és a táncművészet komplex módon jelenik meg a színpadon - hangsúlyozta a rendező.

- Az előadás egyértelmű fő mozgatórugója a szerelem, vágyakozás, szenvedély és intrika. Olyan zsigeri mélységekben burjánzó vágy és szenvedély, valamint a másikat uralni akaró ösztön jeleneik meg az előadásban, amely mindannyiunkban benne van. Legyen szó férfiről vagy nőről. Ez az energia és izzás végigsöpör az egész előadáson - fűzte hozzá Bakos-Kiss Gábor, aki szerint az efajta szerelem örök aktuális. 

 

