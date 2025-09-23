4 órája
Kortárs tragikomédia a soproni teátrumban, újabb bemutatóra készül a színház
A Soproni Petőfi Színház októberben újabb izgalmas bemutatóra készül: Márkó Róbert Terike és Irén című darabját állítják színpadra. A mű egyszerre kacagtató és szívszorító történet két idősödő hölgy különös kalandjáról. A rendező Csáki Benedek, akinek ez az első találkozása a soproni közönséggel.
A próbafolyamat hivatalosan kedden indult, amikor a társulat megtartotta az első olvasópróbát. A színészek és az alkotók itt találkoztak először a teljes szöveggel, és kezdetét vette a közös munka, amelyből a soproni közönség hamarosan kész előadást láthat.
A soproni színház új bemutatóra készül
- Márkó Róbert, a Veszprémi Színház igazgatója egy nagyon lendületes és humoros darabot írt. Mi kicsit átdolgozva, átfiatalosítva fogjuk előadni Sopronban – mondta Csáki Benedek, a darab rendezője. Elhívtam magammal két színészbarátomat is, és ami külön öröm, hogy a látványtervező és a dramaturg is közeli jóbarátom. Így egy igazán családias alkotófolyamat ígérkezik - tette hozzá.
Csáki Benedek még sosem járt a soproni színházban, azonban, amikor az évadnyitón járt rögtön megérezte a barátságos légkört.
- Debreceni vagyok, és Sopronban sok hasonlóságot fedeztem fel a szülővárosommal. Nagyon szeretem a vidéki színházakat, úgyhogy izgatottan várom ezt a bemutatót - mondta.
A Terike és Irén című kortárs darabot megtörtént eset ihlette: 2016 augusztusában két idősödő hölgy magát NAV ellenőrnek álcázva próbált póthajhoz jutni egy előkelő budapesti fodrászszalonban. A darab igazi road movie: miközben végigszáguldunk „vak vezet világtalant” párosunkkal Budapest emblematikus terein, megpróbáljuk megérteni, mi vezetett a két asszony által elkövetett abszurd bűncselekményhez. A szürreálisan mulatságos, ugyanakkor rendkívül drámai cselekmény tabuk nélkül szembesít az öregedés nehézségeivel és a kilátástalan helyzet humorával.
- Az előadás egyszerre szórakoztató, megindító és gondolatébresztő. A főszereplők jó szándékkal, boldogságukat keresve kerülnek lehetetlen helyzetbe – mesélte a rendező.
A társadalmi üzenet sem marad el.
- Számomra a darab arról is szól, hogy hogyan bánunk az időseinkkel. Sokszor lenézik, semmibe veszik őket, mintha a társadalom számára már nem jelentenének értéket. Pedig ők azok, akik tisztességes életet éltek végig, és mégis gyakran a magánnyal és megélhetési gondokkal kell szembenézniük – mondta az egyik főszereplő, Rudolf Teréz.
A darabhoz két fiatal színművész is csatlakozik, akik többféle karaktert öltenek magukra az előadás során. Kern Adrienn így mesélt a feladatról:
- Ez számunkra egy igazi iskola. Egy másfél órás darabban rengeteg különböző szerepbe kell belehelyezkedni, szinte csettintésre váltani karaktert és helyszínt. Technikailag nagyon izgalmas kihívás, és alig várom, hogy belevágjunk. A produkció tehát egyszerre ígér könnyed humort és elgondolkodtató mélységet, családias hangulatban készült, lelkes csapattal. Októberben a soproni közönség is tanúja lehet annak, hogyan talál egymásra Terike és Irén és miként lesz egy hétköznapinak induló történetből tragikomikus kaland.