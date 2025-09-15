szeptember 15., hétfő

Bemutató

2 órája

Radnóti-est a győri Kazinczy Pódiumon

Különleges könyv- és dalbemutatóra hívják az érdeklődőket a Kazinczy Gimnáziumba. Az est egyszerre művészi élmény, emlékezés és tisztelgés Radnóti Miklós költészete előtt.

Kisalföld.hu
Radnóti-est a győri Kazinczy Pódiumon

Csere Péter „Zuhanó lángok közt” című, Radnóti utolsó hat napját feldolgozó könyvét mutatja be a szerző, akivel Pintér Ildikó történelemtanár beszélget szeptember 19-én 19.00-kor.

A könyvbemutatón közreműködik Váray László dalszerző-énekes, aki Radnóti Miklós megzenésített verseit adja elő, valamint Tóth Péter Lóránt versvándor.

Tóth Péter Lóránt Radnóti-díjas versmondó szeptember 14-étől gyalog teszi meg Szentkirályszabadjáról azt az utat, amit Radnóti Miklós és társai az „erőltetett menettel”. Az előzetes tervek szerint az ötödik napon, a pódiumest kezdetére érkezik Győrbe a versvándor.

A rendezvény ingyenes.

 

