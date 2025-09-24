Kötetbe fűzték a rock győri és soproni költőjének életművét

Pusztai Zoltán dalszövegíró hetvenedik születésnapja alkalmából jelent meg a „Látnok és krónikás” című kötet. Pusztai a magyar rockköltészet legendás alakja, többek között a győri Aurora és a soproni a Moby Dick dalszövegírója. Az ikonikus dalok szövegei először jelennek meg kiadásban. A kiadvány egyszerre lírai összegzés és időutazás is: egy élet munkája, amely egyszerre tanúskodik hitről, hazaszeretetről, társadalomkritikáról és az alkotói szenvedélyről.

Pusztai Zoltán

Fotó: Moby Dick Facebook

Még mindig kegyetlenül jól cseng a Kegyetlen évek

2025 augusztusában a Moby Dick újra kiadta a Kegyetlen évek albumukat, mellyel Pusztai Zoltán hetvenedik születésnapja alkalmából tisztelegnek a rock költője előtt.

Ez az album volt az első közös munkánk Zolival és sokak szerint máig az egyik legjobb és legkedveltebb albumunk. Isten éltessen Zoli!

– írta a Moby Dick a hivatalos Facebook oldalán.

Pusztai Zoltán korszakos zseni

Pusztai 1955-ben született Mosonmagyaróváron. Költő, restaurátor, a győri Xantus Jánus Múzeum volt munkatársa, a Magyar Írószövetség tagja, az Auróra, a Moby Dick és a Hungarica zenekarok szövegírója, a győri Műhely egyik legtöbbet publikált költője; a Magyar Írószövetség tagja. 1986-ban megkapta a Radnóti Miklós-ösztöndíjat, 1989-ben a Móricz Zsigmond-ösztöndíjat, 1993-ban a Dorottya-díjat.