Kötetbe fűzték a rock győri és soproni költőjének életművét
Nem kell ahhoz rockernek lenni, hogy a győri Auróra vagy a soproni Moby Dick dalait dúdoljuk. A rendszerváltás korában feltörő helyi metálbandák mondanivalója képtelen elévülni. Dalszövegírójuk, Pusztai Zoltán sorait életműkötetbe fűzték.
Pusztai Zoltán dalszövegíró hetvenedik születésnapja alkalmából jelent meg a „Látnok és krónikás” című kötet. Pusztai a magyar rockköltészet legendás alakja, többek között a győri Aurora és a soproni a Moby Dick dalszövegírója. Az ikonikus dalok szövegei először jelennek meg kiadásban. A kiadvány egyszerre lírai összegzés és időutazás is: egy élet munkája, amely egyszerre tanúskodik hitről, hazaszeretetről, társadalomkritikáról és az alkotói szenvedélyről.
Még mindig kegyetlenül jól cseng a Kegyetlen évek
2025 augusztusában a Moby Dick újra kiadta a Kegyetlen évek albumukat, mellyel Pusztai Zoltán hetvenedik születésnapja alkalmából tisztelegnek a rock költője előtt.
Ez az album volt az első közös munkánk Zolival és sokak szerint máig az egyik legjobb és legkedveltebb albumunk. Isten éltessen Zoli!
– írta a Moby Dick a hivatalos Facebook oldalán.
Pusztai Zoltán korszakos zseni
Pusztai 1955-ben született Mosonmagyaróváron. Költő, restaurátor, a győri Xantus Jánus Múzeum volt munkatársa, a Magyar Írószövetség tagja, az Auróra, a Moby Dick és a Hungarica zenekarok szövegírója, a győri Műhely egyik legtöbbet publikált költője; a Magyar Írószövetség tagja. 1986-ban megkapta a Radnóti Miklós-ösztöndíjat, 1989-ben a Móricz Zsigmond-ösztöndíjat, 1993-ban a Dorottya-díjat.
Képzőművészettel is foglalkozott, grafikáival, installációival egyéni és csoportos kiállításokon vett részt Győrben, Esztergomban, Nagykanizsán. Nevét az elmúlt, közel négy évtizedben megírt dalszövegek tették igazán ismertté. Az első zenekar, amellyel szorosabb kapcsolatba került, egy punk banda, a győri Aurora volt.