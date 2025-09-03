Művész Ravazdon: Forgács Péter érkezik az Őrhegyre

A ravazdi Őrhegy Szüret elnevezésű program szeptember 3-i vendége Forgács Péter Jászai Mari-díjas magyar színész, zenész, rendező, szinkronszínész és érdemes művész lesz. 2011-től tíz éven keresztül a Győri Nemzeti Színház igazgatói posztját töltötte be.

Forgács Péter művész lesz a ravazdi Őrhegy vendége.

A ravazdi Őrhegy Szüret programsorozat a szerdai beszélgetéssel kezdődik 18 órakor, de szeptember 19-ig tánc, beszélgetés, valamint szőlőszüret is várja az érdeklődőket Ravazd régi faluközpontjában, az Őrhegy utca 27. szám alatt.