Kultúra

25 perce

Művész Ravazdon: Forgács Péter érkezik az Őrhegyre

#Forgács Péter#ravazdi őrhegy#Őrhegy Szüret

A ravazdi Őrhegy gazdag programokat kínál szeptemberben. Az őszi eseményeket egy Jászai Mari-díjas művésszel nyitják a szervezők az Őrhegyen.

Kisalföld.hu

A ravazdi Őrhegy Szüret elnevezésű program szeptember 3-i vendége Forgács Péter Jászai Mari-díjas magyar színész, zenész, rendező, szinkronszínész és érdemes művész lesz. 2011-től tíz éven keresztül a Győri Nemzeti Színház igazgatói posztját töltötte be.

Forgács Péter művész lesz a ravazdi Őrhegy vendége. 

A ravazdi Őrhegy Szüret programsorozat a szerdai beszélgetéssel kezdődik 18 órakor, de szeptember 19-ig tánc, beszélgetés, valamint szőlőszüret is várja az érdeklődőket Ravazd régi faluközpontjában, az Őrhegy utca 27. szám alatt. 

 

