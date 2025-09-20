8 perce
Két próba között a győri belvárost járja Ónodi Eszter
Szerelem, vágyakozás, intrika. Ennek fő mozgatórugója Ónodi Eszter Jászai Mari-díjas színésznő, a Veszedelmes viszonyok című darabban, mint Marquise de Merteui. Két próba közt kérdeztük még a premier előtt hogyan érzi magát Győrben.
Fotó: Csapó Balázs
A francia arisztokrácia intrikától és érzékiségtől átitatott, képmutató világa a színtere a két hajdani szerető, a környezetét virtuóz módon manipuláló Merteuil márkiné és a hírhedt nőfaló Valmont játszmáinak. - A márkinő, akit alakítok az egész előadás egyik bábművésze. Ez el is hangzik a darab végén: Kinek a bábjai voltunk mi mindnyájan? A Veszedelmes viszonyok egy női don giovanni történet - fogalmazott Ónodi Eszter Jászai Mari-díjas színésznő.
Negatív szerepeben is fürdőzik Ónodi Eszter
- Ez a nő arra tette fel az életét, hogy hogyan tud tönkretenni másokat, és a saját boldogságát mások szenvedéséből nyeri. Semmiképp nem pozitív karakter, mégis örömmel játszom, ugyanis sok színt kell megmutatni. Mozart zenéjével pedig olyan, mintha egy prózai operát adnánk elő - emelte ki.
Ónodi Eszter elárulta, hogy sokat segítenek a kosztümök és az óriási parókák, hogy maguk is az adott korban érezzék magukat. - A fűző és a hatalmas szoknyák, valamint a több mint két kilós paróka azonnal ad egy tartást. Az utóbbi időben elkerültek a kosztümös szerepek, alapvetően ritkán találkozunk mi színészek ilyen jelmezekkel - fogalmazott. A színésznőt nemrég a mozivásznon láthattuk a Hunyadi sorozatban, mint Zsigmond király felesége, Cillei Borbála.
Veszedelmes viszonyok darab érkezik GyőrbeFotók: Csapó Balázs
Turistáskodik, amikor ideje engedi
Ónodi Eszter nem először áll a győri színház színpadán. - Úgy állnak össze a napjaim, hogy reggel próbálunk, majd délután átváltozunk és turistáskodunk, este pedig újra próbálunk. Kihasználom a szabadidőm és feltérképezem Győrt. A minap épp a bazilikában jártam, ahol korábban sosem. Ez egyfajta nyaralás is nekem, ugyanis most nem kísért el a családom - árulta el a művésznő.
A Győri Nemzeti Színház 2025/26-os évadának első bemutatója a Veszedelmes viszonyok lesznek, mely szeptember 20-án debütál a nagyszínpadon.