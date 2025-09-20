Ónodi Eszter két próba között a győri belvárost járja

A francia arisztokrácia intrikától és érzékiségtől átitatott, képmutató világa a színtere a két hajdani szerető, a környezetét virtuóz módon manipuláló Merteuil márkiné és a hírhedt nőfaló Valmont játszmáinak. - A márkinő, akit alakítok az egész előadás egyik bábművésze. Ez el is hangzik a darab végén: Kinek a bábjai voltunk mi mindnyájan? A Veszedelmes viszonyok egy női don giovanni történet - fogalmazott Ónodi Eszter Jászai Mari-díjas színésznő.

Ónodi Eszter ismét kosztümben. Intrikus márkiné szerepében a győri színház színpadán. Fotó: Csapó Balázs

Negatív szerepeben is fürdőzik Ónodi Eszter

- Ez a nő arra tette fel az életét, hogy hogyan tud tönkretenni másokat, és a saját boldogságát mások szenvedéséből nyeri. Semmiképp nem pozitív karakter, mégis örömmel játszom, ugyanis sok színt kell megmutatni. Mozart zenéjével pedig olyan, mintha egy prózai operát adnánk elő - emelte ki.

Ónodi Eszter elárulta, hogy sokat segítenek a kosztümök és az óriási parókák, hogy maguk is az adott korban érezzék magukat. - A fűző és a hatalmas szoknyák, valamint a több mint két kilós paróka azonnal ad egy tartást. Az utóbbi időben elkerültek a kosztümös szerepek, alapvetően ritkán találkozunk mi színészek ilyen jelmezekkel - fogalmazott. A színésznőt nemrég a mozivásznon láthattuk a Hunyadi sorozatban, mint Zsigmond király felesége, Cillei Borbála.