A rajztanár elvette a rajzát, és ezzel örökre megváltoztatta az életét – Így vált festővé a győri fiú - fotókkal

– Mindenki úton van, akár fizikailag, akár lelkileg. Mi a dolgunk a világban? Egészen addig, amíg erre nem tudjuk a választ, útkeresésben vagyunk – elmélkedett a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara épületében szeptember 18-án megnyílt kiállítás ünnepélyes megnyitóján a győri festőművész, Malasits Zsolt.

Fotó: Schuller Vivien Csenge

A művész visszaemlékezett a kezdetek kezdetére, hogyan lépett a festészet útjára.

Malasits Zsolt örökre hálás a tanárának

Mint minden gyerek, én is szerettem rajzolni. Amikor úgy éreztem, elértem egy bizonyos szintet, megmutattam egy rajzomat a rajztanáromnak, aki teljes megdöbbenésemre nem mondott semmit, csak elkérte. Legközelebb a táblán kifüggesztve láttam viszont, és arra kérte a többieket, próbálják lemásolni. Példaként állított az osztály elé

– emlékezett vissza az első szárnypróbálgatásaira.

Egy könyvben sorsok és könnyek

Malasits Zsolt háromszázötven festménye közül tízet választott ki, amelyek október közepéig tekinthetők meg az iparkamarában. A rendezvényen kiemelt helyet kapott Malasits Zsolt és egy győri költőnő, Gősi Vali közös műve, a Sorshajó című könyv: ebben ötvenöt verset ötvenöt festmény illusztrál. A könyv születésének körülményeiről korábban már beszélgettünk a győri művészekkel; kattintson a kiemelt szavakra, és olvassa el a cikket.

Az "Az úton" című kiállítást a Győri Bevásárló Utcák Alapítvány elnöke, Obertolné Horváth Tímea nyitotta meg, és Bakos-Kiss Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója méltatta.

Kattintson a képre és lapozza végig Schuller Vivien Csenge fotóit Malasits Zsolt kiállításáról!