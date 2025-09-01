Játékra fel!
Kvíz – Mennyire ismeri a 80-as, 90-es évek zenei világát? – Előre szólunk, nem lesznek könnyű kérdések
Rengeteg sztár lépett fel a nyáron Győr-Moson-Sopronban. Jórészt velük kapcsolatosak kvízünk kérdései, de van olyan kérdés is, mely nem kapcsolódik közvetlenül az idei fesztiválprogramokhoz. Lássuk, ki hány kérdésre tudja a helyes választ.
Fotó: ArtPhoto21
Zenei kvíz
1.
Ki volt az Első Emelet szövegírója?
2.
Melyik Betty Love szólóalbumának legnagyobb slágere?
3.
Melyik magyar együttes frontembere volt Auguszt Bárió?
4.
Milyen néven vált híressé Bernd Weidung?
5.
Kik alkották a Bonanza Banzai együttest?
6.
Melyik együttesnek nem volt tagja Pély Barna?
7.
Ki volt a Ganxsta Zolee és a Kartel együttes producere?
8.
Melyik együttes nem Kozso felfedezettje?
9.
Hány testvér szerepel a Bagossy Brothers Companyban?
10.
Miért hord állandóan napszemüveget a fellépésein Demjén Ferenc?
