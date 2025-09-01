Játékra fel! 1 órája

Kvíz – Mennyire ismeri a 80-as, 90-es évek zenei világát? – Előre szólunk, nem lesznek könnyű kérdések

Rengeteg sztár lépett fel a nyáron Győr-Moson-Sopronban. Jórészt velük kapcsolatosak kvízünk kérdései, de van olyan kérdés is, mely nem kapcsolódik közvetlenül az idei fesztiválprogramokhoz. Lássuk, ki hány kérdésre tudja a helyes választ.

Fotó: ArtPhoto21

Zenei kvíz

1. Ki volt az Első Emelet szövegírója? Berkes Gábor Helyes válasz Rossz válasz Geszti Péter Helyes válasz Rossz válasz Patkó Béla Helyes válasz Rossz válasz 2. Melyik Betty Love szólóalbumának legnagyobb slágere? Olyan, mint a méz Helyes válasz Rossz válasz Keserű méz Helyes válasz Rossz válasz Méz Helyes válasz Rossz válasz 3. Melyik magyar együttes frontembere volt Auguszt Bárió? El Charro Helyes válasz Rossz válasz Anima Sound System Helyes válasz Rossz válasz AD Stúdió Helyes válasz Rossz válasz 4. Milyen néven vált híressé Bernd Weidung? Thomas Anders Helyes válasz Rossz válasz Falco Helyes válasz Rossz válasz DJ Bobo Helyes válasz Rossz válasz 5. Kik alkották a Bonanza Banzai együttest? Ákos, Hauber Zsolt, Tereh István Helyes válasz Rossz válasz Ákos, Hauber Zsolt, Menczel Gábor Helyes válasz Rossz válasz Ákos, Náksi Attila, Dömötör Sándor Helyes válasz Rossz válasz 6. Melyik együttesnek nem volt tagja Pély Barna? United Helyes válasz Rossz válasz B the First Helyes válasz Rossz válasz A Kutya Vacsorája Helyes válasz Rossz válasz 7. Ki volt a Ganxsta Zolee és a Kartel együttes producere? Pierrot Helyes válasz Rossz válasz Ogli G Helyes válasz Rossz válasz Siska Finuccsi Helyes válasz Rossz válasz 8. Melyik együttes nem Kozso felfedezettje? Shygys Helyes válasz Rossz válasz Baby Sisters Helyes válasz Rossz válasz Bestiák Helyes válasz Rossz válasz 9. Hány testvér szerepel a Bagossy Brothers Companyban? Kettő Helyes válasz Rossz válasz Három Helyes válasz Rossz válasz Négy Helyes válasz Rossz válasz 10. Miért hord állandóan napszemüveget a fellépésein Demjén Ferenc? Divatból Helyes válasz Rossz válasz Fényérzékenysége miatt Helyes válasz Rossz válasz Szponzori elvárás miatt Helyes válasz Rossz válasz

