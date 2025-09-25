szeptember 25., csütörtök

Megismerhették Mosonmagyaróvárt: a Hőnel nyomában

Címkék#Mosonmagyaróvár#Beregszászi Balázs Hőnel Béla#Manninger Emil

A Kulturális Örökség Napok keretében Mosonmagyaróváron Beregszászi Balázs Hőnel Béla magyaróvári építészhez kötődő vezetett sétákat tartott.

Kisalföld.hu

A szombati napon a résztvevők az Újtelepen sétáltak a Karolina kórháztól a Manninger-villáig, a régi mosoni országúton. A KÖN fő célkitűzése az épített örökség bemutatása, Manninger Emil villájában valósult meg, az épület megtekintésével. Vasárnap a Városkapu téri Hőnel épületeket ismertette, majd a lakóházánál, a Postapalotánál Hőnelre emlékeztek koszorúzással. Az esemény a temetőben zárult az építész sírjánál egy rózsatő elültetésével.  A ragyogó időnek is köszönhetően, a rendezvényeken félszáznál is többen vettek részt. 

A Kulturalis Örökség Napokon a neves építész nyomában. A felvétel a mai Civil Háznál készült.
A Kulturalis Örökség Napokon a neves építész nyomában. A felvétel a mai Civil Háznál készült.

 

 

