Megismerhették Mosonmagyaróvárt: a Hőnel nyomában

A szombati napon a résztvevők az Újtelepen sétáltak a Karolina kórháztól a Manninger-villáig, a régi mosoni országúton. A KÖN fő célkitűzése az épített örökség bemutatása, Manninger Emil villájában valósult meg, az épület megtekintésével. Vasárnap a Városkapu téri Hőnel épületeket ismertette, majd a lakóházánál, a Postapalotánál Hőnelre emlékeztek koszorúzással. Az esemény a temetőben zárult az építész sírjánál egy rózsatő elültetésével. A ragyogó időnek is köszönhetően, a rendezvényeken félszáznál is többen vettek részt.

A Kulturalis Örökség Napokon a neves építész nyomában. A felvétel a mai Civil Háznál készült.