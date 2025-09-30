szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eseménysorozat a Kazinczyban

1 órája

Miről mesélnek a régészeti leletek? - Rendhagyó töri óra a győri gimiben

Címkék#magyar történelem#győri#Kazinczy Gimnázium#őstörténet

Sorsfordítók és küzdelmek. A magyar történelem négy fejezetben címmel négy részből álló előadássorozatot hirdet középiskolásoknak Győr Város Levéltára Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával a Kazinczy Ferenc Gimnázium Könyvtárában. Az első alkalomra szeptemberben került sor, amelyet Türk Attila adott elő a magyar őstörténet és a honfoglalás a legújabb kutatási eredményeinek tükrében.

Kisalföld.hu

Múltunk kutatása soha nem volt olyan izgalmas, mint napjainkban: régészeti feltárások, archeogenetikai vizsgálatok és a Harvard Egyetem kutatásai segítenek jobban megérteni, kik is vagyunk, honnan jöttünk. A győri Kazinczy Ferenc Gimnázium diákjai első kézből hallhattak minderről a most indult történelmi előadássorozatban.

Kazinczy Ferenc Gimnázium
Türk Attila régész tartott előadást a Kazinczy Ferenc Gimnáziumban. Fotók: Pintér Ildikó

Magyar őstörténet egy régész szemével

A magyar történelem kiemelkedő korszakait bemutató előadássorozat kezdődött a győri Kazinczy Ferenc Gimnáziumban. A „Sorsfordítók és küzdelmek – A magyar történelem négy fejezetben” című programsorozatot Győr Város Levéltára szervezi Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával, kifejezetten középiskolás diákok számára. Célja, hogy a diákok első kézből, a szakma neves képviselőitől kapjanak betekintést a történelmi korszakok kutatásának eredményeibe, valamint abba, hogyan formálják a tudományos felfedezések a múltunkról alkotott képet.

A nyitórendezvényen dr. Bagi Zoltán Péter, a Győri Városi Levéltár igazgatója és Németh Tibor, a gimnázium egykori igazgatója köszöntötte a diákokat. A sorozat első előadását Türk Attila régész, egyetemi oktató tartotta, aki a legújabb kutatások tükrében beszélt a magyar őstörténetről és a honfoglalásról. A diákok érdeklődéssel hallgatták a régészet és a történelem közös metszéspontjait, valamint a tudományos kutatások legfrissebb eredményeit.

Diákok érdeklődve hallgatták az első előadást az iskola könyvtárában. 

Folytatódik az érdekes eseménysorozat a Kazinczy Ferenc Gimnáziumban

Az előadó a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézetének tanszékvezetője, a korai magyar történelem vezető kutatója elmondta, hogy soha nem látott mennyiségű lelet és lelőhely áll jelenleg a kutatók rendelkezésére Moldávia és Ukrajna területén. A tudósok munkáját új tudományágak, például a bioarcheológia és az archeogenetika segítik. Érdekességként szólt arról is, hogy új forrástípusok jelentek meg: fémkeresős oldalak, valamint a határon elkobzott vagy illegális műkincskereskedelemből származó leletek is értékes adalékokkal szolgálnak.

- A magyarság eredetének kutatása különleges helyet foglal el a világ népei között – mondta Türk Attila. – Alig van olyan nép, amelynek származásáról a nyelvészet, a régészet, az archeogenetika és a történettudomány eredményei ennyire egybevágnának. Ez a tudományos különlegességnek számító helyzet odáig vezetett, hogy a Harvard Egyetem kutatói ingyen végzik az ezzel kapcsolatos genetikai vizsgálatokat.

Az előadássorozat a következő hónapokban további három alkalommal folytatódik, mindig a magyar történelem egy-egy meghatározó korszakát bemutatva. 

  • Október 16-án Hahner Péter a napóleoni háborúkról, 
  • november 17-én Hermann Róbert az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról, 
  • december 5-én Szakály Sándor a Horthy-korszakról tart előadást.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu