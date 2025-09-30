Miről mesélnek a régészeti leletek? - Rendhagyó töri óra a győri gimiben

Múltunk kutatása soha nem volt olyan izgalmas, mint napjainkban: régészeti feltárások, archeogenetikai vizsgálatok és a Harvard Egyetem kutatásai segítenek jobban megérteni, kik is vagyunk, honnan jöttünk. A győri Kazinczy Ferenc Gimnázium diákjai első kézből hallhattak minderről a most indult történelmi előadássorozatban.

Türk Attila régész tartott előadást a Kazinczy Ferenc Gimnáziumban. Fotók: Pintér Ildikó

Magyar őstörténet egy régész szemével

A magyar történelem kiemelkedő korszakait bemutató előadássorozat kezdődött a győri Kazinczy Ferenc Gimnáziumban. A „Sorsfordítók és küzdelmek – A magyar történelem négy fejezetben” című programsorozatot Győr Város Levéltára szervezi Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával, kifejezetten középiskolás diákok számára. Célja, hogy a diákok első kézből, a szakma neves képviselőitől kapjanak betekintést a történelmi korszakok kutatásának eredményeibe, valamint abba, hogyan formálják a tudományos felfedezések a múltunkról alkotott képet.

A nyitórendezvényen dr. Bagi Zoltán Péter, a Győri Városi Levéltár igazgatója és Németh Tibor, a gimnázium egykori igazgatója köszöntötte a diákokat. A sorozat első előadását Türk Attila régész, egyetemi oktató tartotta, aki a legújabb kutatások tükrében beszélt a magyar őstörténetről és a honfoglalásról. A diákok érdeklődéssel hallgatták a régészet és a történelem közös metszéspontjait, valamint a tudományos kutatások legfrissebb eredményeit.

Diákok érdeklődve hallgatták az első előadást az iskola könyvtárában.

Folytatódik az érdekes eseménysorozat a Kazinczy Ferenc Gimnáziumban

Az előadó a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézetének tanszékvezetője, a korai magyar történelem vezető kutatója elmondta, hogy soha nem látott mennyiségű lelet és lelőhely áll jelenleg a kutatók rendelkezésére Moldávia és Ukrajna területén. A tudósok munkáját új tudományágak, például a bioarcheológia és az archeogenetika segítik. Érdekességként szólt arról is, hogy új forrástípusok jelentek meg: fémkeresős oldalak, valamint a határon elkobzott vagy illegális műkincskereskedelemből származó leletek is értékes adalékokkal szolgálnak.

- A magyarság eredetének kutatása különleges helyet foglal el a világ népei között – mondta Türk Attila. – Alig van olyan nép, amelynek származásáról a nyelvészet, a régészet, az archeogenetika és a történettudomány eredményei ennyire egybevágnának. Ez a tudományos különlegességnek számító helyzet odáig vezetett, hogy a Harvard Egyetem kutatói ingyen végzik az ezzel kapcsolatos genetikai vizsgálatokat.