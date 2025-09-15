szeptember 15., hétfő

Katonadalok Kiscsőszön a fertőszentmiklósi dalárda előadásában

Katonadalos találkozón lépett fel a Fertőszentmiklósért Egyesület Férfi Dalköre vasárnap Kiscsőszön: a színvonalas rendezvényen a dalárda képviselte vármegyénket.

Katonadalok Kiscsőszön a fertőszentmiklósi dalárda előadásában

A Pannon Népzenei és Kulturális Egyesület szervezésében 19 dalkör, dalárda és népzenei együttes hozta el dalcsokrait az ország különböző pontjairól a kis faluba, ahol egész délelőtt szóltak a verbunkok és toborzók.

 

 

 

