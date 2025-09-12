Kulturális Örökség Napjai a Hegykői Csipkeházban

Az egyedülálló höveji csipkegyűjteménynek, a Szigethy Istvánné több mint kétszáz mestermunkájának bemutatására tíz évvel ezelőtt a Kis Bori-díjas Népi Iparművész lánya hozta létre a Hegykői Csipkeházat. Ám a termálvizéről is ismert település főutcáján álló épület és udvara az elmúlt években kibővült, s ma már sokkal több egyetlen kiállításnál. A kétszáz éves épület is különlegesség, ahogy a berendezése is, udvarával, árkádsorával és a mindent elborító virágokkal együtt. A ház mögötti gyógynövény- és fűszerkert, a vidéki ember régi munkaeszközeit bemutató pajta, valamint az azzal szomszédos - ugyancsak régi és hangulatos -, gyönyörűen felújított ház is nyitva lesz a Kulturális Örökség Napjai keretében.

A Hegykői Csipkeház is nyitva lesz a Kulturális Örökség Napján.

Szombaton, szeptember 20-án 9 és 14 óra óra között belépőjegy megváltása nélkül látogatható a Csipkeház és minden, ami hozzá tartozik. (14 órától a házban zártkörű rendezvény lesz, de a pajtát és a kertet délután is meg lehet tekinteni.)

A polgármester a Hegykői Csipkeházban is vezetést tart

Vasárnap, szeptember 21-én 10 és 18 óra között fogadja látogatóit a különleges gyűjtemény. Szigethi István, Hegykő polgármestere 14 órakor vezeti körbe az érdeklődőket a Csipkeházban, a szomszédos templomban, a mellette álló úgynevezett Öreg Iskolában és a Csipkeházhoz tartozó, 1895-ben épült Fertő utca 1. szám alatti házban. Véghné Lőrincz Ágnes és Farkas Katalin höveji csipkevarró asszonyok 11-től 16 óráig a höveji csipke készítésének titkaiba avatják be az érdeklődőket. Séta indul 16 órakor a fűszer- és gyógynövénykertben, Bujnáné Kenyeres Klára kertészmérnök vezetésével.

A nap zárásaként a Csipkeház udvarában ad koncertet a hegykői Szent Mihály-templom kórusa.