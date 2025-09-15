szeptember 15., hétfő

Versvándor

42 perce

Hatodszor menetelnek Radnóti emlékéért Győrből Abdára

Címkék#Győr#Kazinczy Gimnázium#radnóti miklós

Hatodik alkalommal várják Győrbe a Kárpát-medence diákjait és felnőttjeit, hogy a Kazinczy Gimnáziumtól indulva, érintve a Melocco Miklós által készített Radnóti-szobrot, az abdai Radnóti Emlékhelyen együtt emlékezzünk a Költőre és a háború ártatlan áldozataira.

Kisalföld.hu
Szeptember 20-án a győri Kazinczy Gimnáziumtól indulnak útnak 11 órakor, majd menetelnek Abdára a Radnóti emlékhelyre nagyjából fél 2-ig.

Útközben köszöntők, versek, dalok hangzanak el diákok és meghívott művészek, előadók tolmácsolásában. A táv körülbelül 6 km. Az Emlékmeneten való részvételt 13 éves kortól ajánljuk.

A Radnóti Emlékmenet kulturális programján fellépnek: Abdai iskolások, Baraksó Benedek, Dezső Dóra, Gara Tibor, Gecsei Kolos, Hajdu Tibor, Jánosi Márton, Kovács Ákos, Pintér Ildikó, Rezi Ákos, Szabó Zsolt, dr. Tóth Péter, Tóth Péter Lóránt, Varga Dóra, Villányi Tibor.

Az előzetes jelentkezések szerint több száz diák vesz részt az eseményen.

A program

  • 10.45 Gyülekező a Kazinczy Gimnázium előtt 
  • 11.00 az Emlékmenet indulása kb. 
  • 13.30 érkezés az abdai Radnóti Emlékhelyre

 

