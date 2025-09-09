Nyílt nap a győri színházban - Villámrandik, tánctanulás és közös próba a művészekkel

Minden évben nagy sikert arat a győri színház nyílt napja. Idén is meghirdették a programot. Sőt kiderült mivel készült a Győri Nemzeti Színház társulata. Érdemes regisztrálni néhány eseményre, mert korlátozott a férőhely.

A győri színház társulata tárt karokkal várja az érdeklődőket a szeptember 20-ai nyílt napra. Fotó: GYNSZ

Győri színház kulisszáinak rejteke

10 órától a Veszedelmes viszonyok világába barangolhatunk a Győri Nemzeti Színház színpadmestereinek vezetésével, megleshetjük milyen díszletek között mozognak a művészek. 11 órától a Mona című darab nyílt próbáján is részt vehetnek a kíváncsi szemek, Móczár Bence a Győri Nemzeti Színház színész-rendezőjének vezetésével bepillantást nyerhet a nagyközönség új tragikomédiánk próbafolyamatába.

A gyermekkorosztálynak és a családosoknak A rút kiskacsa ifjúsági előadásának nyílt próbáját ajánlják, ahol Hajdu Tibor várja majd a legkisebbeket és szüleiket 11.30-tól.

Villámrandi a kedvenc színészekkel

Déltől háromig megnyílik a színházi bazár. Klasszikus zenei műremekek, és fel nem fedezett tehetségek, régi emlékek és a jelen fotói elevenednek meg. Szeptember 20-án a győri színház Csillárszintje egy pezsgő "kulturális bazárrá" változik.

A Kaposvári Egyetem ötödéves színművészosztálya Győrben tölti szakmai gyakorlatát. A Padlásszínházba várják a drámajátékok iránt érdeklődő nézőket két turnusban is : 14.30 és 15.30-as kezdettel.

Tánc, zene és nyilvános próbák az idei nyílt napon. Fotó: Krizsán Csaba

15 órától Fekete Miklós a győri színház örökös tagja nyílt táncórát tart az érdeklődőknek. Közben Nagy Balázs, a Győri Nemzeti Színház színművésze az új évad előadásairól beszélget kollégáival és a nézőkkel az évkezdő délutánon.

Dél és három óra között a színházi bazár mellett villámrandevún is részt vehetnek a színház szerelmesei, ugyanis a győri társulat művészei villámrandik keretében dedikálják évados fotójukat.

Az egész nyílt nap alatt, várják legkisebb nézőket a Sulibérletekhez kapcsolódó kreatív foglalkozáson. Valamint a decemberi szuperprodukció, a Rudolf musical korhű jelmezeinek kiállítása is megtekinthető lesz egész nap.