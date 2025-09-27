szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

15°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új premier

1 órája

Közönségkedvenc a győri színpadon - Október végéig teltházas a Mona

Címkék#közönségkedvenc#Móczár Bence#Mona#Dráma a Szalonban#Győri Nemzeti Színház#premier

Kisalföld.hu
Közönségkedvenc a győri színpadon - Október végéig teltházas a Mona

Fotó: Csapó Balázs

Két éve mutatták be a Dráma a Szalonban vetélkedőn a Mona című darabot, melyet két nap alatt Móczár Bence író rendező állított színpadra. A közönségkedvenc megújult darabot szombaton mutatják a Győri Nemzeti Színház Kisfaludy termében, amelyre október végéig teljes teltház van. 

Kattintson galériánkra, hogy lássa milyen jó hangulatú, nevettető premierre készülnek a győri színházban.

Újabb premier a győri színházban - Közönségkedvenc Mona a színpadon

Fotók: Csapó Balázs

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu