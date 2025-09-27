Közönségkedvenc a győri színpadon - Október végéig teltházas a Mona

Két éve mutatták be a Dráma a Szalonban vetélkedőn a Mona című darabot, melyet két nap alatt Móczár Bence író rendező állított színpadra. A közönségkedvenc megújult darabot szombaton mutatják a Győri Nemzeti Színház Kisfaludy termében, amelyre október végéig teljes teltház van.

Kattintson galériánkra, hogy lássa milyen jó hangulatú, nevettető premierre készülnek a győri színházban.