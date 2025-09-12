Milliókat érhet a drámád - Drámaíró pályázatot hirdetett a győri színház

Meghirdetették a „Kisfaludy Károly nyomában” című drámaíró pályázatot! A győri színház olyan színdarabokat vár, amelyek drámai eszközökkel ábrázolják Kisfaludy életének meghatározó mozzanatait – a katonai szolgálatot, írói és színházi munkásságát, magánéleti fordulatait, valamint a reformkori Magyarország szellemi közegében betöltött szerepét.

Hajdu Tibor, a győri színház Kisfaludy ösztöndíjas tagja. Fotó: Kisalföld-archív

A pályázat célja, hogy Kisfaludy Károly életútját, személyiségét és történelmi szerepét kortárs színpadi formában mutassa be.

Pályaművekre vonatkozó elvárások

A műnek Kisfaludy Károly életrajzán kell alapulnia, amely lehet történelmileg hű feldolgozás vagy kreatív, színházilag újraértelmezett változat

Önálló, eredeti, korábban be nem mutatott és nem publikált színpadi szöveg

Műfaj: szabadon választható

Beadási határidő: 2025. november 30.

A pályázatokat kizárólag elektronikus formában várja a győri színház a [email protected] email címre. Kérik, hogy a pályaművet jeligével ellátva PDF formátumban küldjék, amelynek tartalmaznia kell a pályamű egyoldalas szinopszisát, amelyen a választott jelige és a mű címe is szerepel. Fontos, hogy a levél tárgya a pályázat címe legyen. A küldött e-mail tartalmazza csatolmányként a pályázati művet, a levélszövegben a pályázó nevét, valamint elérhetőségeit.

Milliós díjazást kínál a győri színház

A pályázatok elbírálását szakmai zsűri végzi. A Győri Nemzeti Színház tervei között szerepel, hogy a jövőben a győztes pályaművet színpadon is bemutassák. Az első három helyezett komoly pénzösszeget is nyerhet.

I. díj: 2 000.000 Ft

II. díj: 1 000.000 Ft

III. díj: 500.000 Ft

Eredményhirdetés

Bírálati határidő: 2025. december 30.

Díjátadás: 2026. február 5-én, Kisfaludy Károly születésnapján