Olvasópróbán jártunk

1 órája

A győri színház rút kiskacsája - Először készül prózai mű a meséből

Címkék#mese#szöveg#Hajdu Tibor#A rút kiskacsa#Kolozsi Angéla#győri színház

Megtartották az idei Villkor Sulibérlet első előadásának olvasópróbáját. A győri színház színész-rendezője, Hajdu Tibor állítja először színpadra A rút kiskacsa meséjét prózai formában.

Kisalföld.hu
A győri színház rút kiskacsája - Először készül prózai mű a meséből

Soha ne ítélj a külső alapján! Erre figyelmeztet Kolozsi Angéla kedvesen humoros, szerethetően intő története a rút kiskacsáról. A jól ismert Andersen-mese fordulatai, izgalmas szereplőkkel és lebilincselő részletekkel kiegészülve elevenednek meg a Kisfaludy színpadán októberben, hogy elvarázsoljon és jóságra tanítson kicsiket és nagyokat egyaránt. Hajdu Tibor a győri színház színész rendezője, idén két darabot állít színpadra, az első a Villkor Sulibérlet ifjúsági színdarabja lesz. Az egyfelvonásos darabon Pálfi Zsófia egyetemi hallgatóval dolgoznak közösen, aki A nagy füzet című drámában is alkotótársa lesz.

győri színház
Hajdu Tibor Kolozsi Angéla szövegét dolgozta át. A bábelőadásból először készül prózai színpadi mű. A győri színház ősbemutatója októberben lesz a Kisfaludy teremben. Fotó: Molcsányi Máté

A győri színház rút kiskacsája

- Andersen nyomán, mégis Kolozsi Angéla szövegét kicsit átdolgozva alkotunk egy igazán győri produkciót. Ez lesz az első, hogy a bábelőadásból prózai mű készült. Sokan azt hinnénk, hogy A rút kiskacsa története egyszerű, de sokkal sokrétűbb, mint ahogyan arra emlékszünk. A rendező kezét megköti, hogy 5-15 éves korosztálynak kell bemutatnunk, de szerintem sikerült olyan szövegkönyvet és látványvilágot megalkotni, amely mindenkit megszólít - fogalmazott a  rendező. 

Olvasópróba a győri színházban - Színpadra viszik A rút kiskacsát

Fotók: Molcsányi Máté

Hajdu Tibor szerint még ma is aktuális a mindennapokban a kirekesztettség, azonban azt mindig magunknak kell eldöntenünk, hogy adunk e a környezet véleményére. - A rút kiskacsa itt nem sodródik az árral, nem elszenvedője lesz a történetnek. Maga hozza meg a döntéseket. Az előadás megjelenéséért a Szaffi musicalhez hasonlóan Ondraschek Péter felel, míg a zenei anyag a 80-90-es éveket idézi meg, olyan slágerekkel mint a Happy Together.

Hogy mire lehet számítani? Frappáns nyelvezetre és karakterekre, amelyet kiváló győri színészek alakítanak. A jelentek többsége Győr főterén játszódnak, sőt a városfal egyik részlete is bekerül a díszletbe, valamint a csónakos szobor - a Baross útról - a teátrum deszkáin jelenik meg. Emellett a városhoz köthető elszólásokból is kiderül, hogy egy igazán győri rút kiskacsa készül a teátrumban.

