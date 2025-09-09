A győri színház rút kiskacsája - Először készül prózai mű a meséből

Soha ne ítélj a külső alapján! Erre figyelmeztet Kolozsi Angéla kedvesen humoros, szerethetően intő története a rút kiskacsáról. A jól ismert Andersen-mese fordulatai, izgalmas szereplőkkel és lebilincselő részletekkel kiegészülve elevenednek meg a Kisfaludy színpadán októberben, hogy elvarázsoljon és jóságra tanítson kicsiket és nagyokat egyaránt. Hajdu Tibor a győri színház színész rendezője, idén két darabot állít színpadra, az első a Villkor Sulibérlet ifjúsági színdarabja lesz. Az egyfelvonásos darabon Pálfi Zsófia egyetemi hallgatóval dolgoznak közösen, aki A nagy füzet című drámában is alkotótársa lesz.

Hajdu Tibor Kolozsi Angéla szövegét dolgozta át. A bábelőadásból először készül prózai színpadi mű. A győri színház ősbemutatója októberben lesz a Kisfaludy teremben. Fotó: Molcsányi Máté

A győri színház rút kiskacsája

- Andersen nyomán, mégis Kolozsi Angéla szövegét kicsit átdolgozva alkotunk egy igazán győri produkciót. Ez lesz az első, hogy a bábelőadásból prózai mű készült. Sokan azt hinnénk, hogy A rút kiskacsa története egyszerű, de sokkal sokrétűbb, mint ahogyan arra emlékszünk. A rendező kezét megköti, hogy 5-15 éves korosztálynak kell bemutatnunk, de szerintem sikerült olyan szövegkönyvet és látványvilágot megalkotni, amely mindenkit megszólít - fogalmazott a rendező.