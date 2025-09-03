Ezeket a darabokat játssza a győri színház a 2025/26-os évadban

Kedden a Győri Nemzeti Színház a Kisfaludy teremben tartotta meg 2025/26-os évadnyitó társulati ülését, melyen részletesen beszámoltak arról milyen újdonságokkal készülnek és mely előadásokat mutatják be. Számos darab marad repertoáron is, így összeszedtük melyek azok, amelyekre jegyeket válthat majd a nagyközönség. A győri színház idei évadának középpontjába a zene kerül: legyen a zene mindenekfelett! – hirdeti a szlogen.

Zenés, vicces, de néhány drámai előadással kecsegtet a győri színhát következő évada. Fotó: Krizsán Csaba

Új darabok a győri színházban

Már szeptemberben nagy sztárok érkeznek a nagyszínpadra, ugyanis Ónodi Eszter és Adorjáni Bálint főszereplésével szeptember 20-án debütál a Veszedelmes viszonyok Győrben. Szintén szeptember végén tűzik műsorra a közönség nagy kedvencét, a két éve egyetlen alkalommal bemutatott Mona című drámát, mely a Győri Könyvszalon drámaíró versenyére két nap alatt készült el. Móczár Bence a nyár folyamán sokat dolgozott az előadáson, melyet kibővített és egy egész estés szórakozást ígér. A premier szeptember 27-én lesz.