szeptember 3., szerda

Hilda névnap

24°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összeállítás

1 órája

Ezeket a darabokat játssza a győri színház a 2025/26-os évadban

Címkék#zene#Marica grófnő#premier#győri színház#Ónodi Eszter#évad

A visszaszámlálás elindult! Zene, jókedv, katarzis mindez pedig sztárvendégek és a kedvenc győri színházi társulat előadásában. Hamarosan kezdődik az új évad. Összeszedtük mely darabokat láthatja idén és jövőre a közönség a Győri Nemzeti Színházban.

Kisalföld.hu
Ezeket a darabokat játssza a győri színház a 2025/26-os évadban

Kedden a Győri Nemzeti Színház a Kisfaludy teremben tartotta meg 2025/26-os évadnyitó társulati ülését, melyen részletesen beszámoltak arról milyen újdonságokkal készülnek és mely előadásokat mutatják be. Számos darab marad repertoáron is, így összeszedtük melyek azok, amelyekre jegyeket válthat majd a nagyközönség. A győri színház idei évadának középpontjába a zene kerül: legyen a zene mindenekfelett! – hirdeti a szlogen.

győri színház
Zenés, vicces, de néhány drámai előadással kecsegtet a győri színhát következő évada. Fotó: Krizsán Csaba

Új darabok a győri színházban

Már szeptemberben nagy sztárok érkeznek a nagyszínpadra, ugyanis Ónodi Eszter és Adorjáni Bálint főszereplésével szeptember 20-án debütál a Veszedelmes viszonyok Győrben. Szintén szeptember végén tűzik műsorra a közönség nagy kedvencét, a két éve egyetlen alkalommal bemutatott Mona című drámát, mely a Győri Könyvszalon drámaíró versenyére két nap alatt készült el. Móczár Bence a nyár folyamán sokat dolgozott az előadáson, melyet kibővített és egy egész estés szórakozást ígér. A premier szeptember 27-én lesz.

  • Októberben bemutatják Kodály Zoltán Székely fonó darabját.
  • Míg a Kisfaludy teremben szintén októberben A rút kiskacsa ifjúsági színműve mutatkozik be.
  • Novemberben szokás szerint a Győri Balett új előadása mutatkozik be ami ezúttal a Nosferatu lesz.
  • Novemberben A Két Lottira lesz érdemes jegyet váltani a Kisfaludy teremben.
  • Szintén novemberre tervezik A nagy füzet bemutatóját a Padlásszínházban
  • December 13-án érkezik Győrbe a várva várt nagysikerű Rudolf musical
  • Januárban Molnár Ferenc Az üvegcipő vígjátékát mutatják be.
  • Februárban bohózatra számíthat a közönség, méghozzá a Boeing, Boeing – Leszállás Párizsban a Kisfaludy teremben
  • Márciusban a nagyszínpadon a Tanulmány a nőkről debütál
  • Míg a Kisfaludy teremben A só című darabot láthatják
  • Áprilisban Marica grófnő premier, amellyel zárul az évad.

Megnyitották a győri színház új évadát

Fotók: Csapó Balázs

Repertoáron marad:

  • Szaffi
  • Egy magyar Nábob
  • A hülyéje
  • III. Richard
  • Evita
  • A csengő
  • Balettláb
  • Tranzit
  • Asszony a fronton
  • Jókai
  • Szentivánéji álom
  • Hárman a padon
  • A Riviéra vadorzói
  • Strip-tease
  • 152 lépés Auschwitzig
  • EternalGames
  • Pénz az égből
  • Puskás, a musical
  • Esőember
  • Tom Sawyer kalandjai
  • Primadonnák
  • A padlás

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu