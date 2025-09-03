20 perce
Ezeket a darabokat játssza a győri színház a 2025/26-os évadban
A visszaszámlálás elindult! Zene, jókedv, katarzis mindez pedig sztárvendégek és a kedvenc győri színházi társulat előadásában. Hamarosan kezdődik az új évad. Összeszedtük mely darabokat láthatja idén és jövőre a közönség a Győri Nemzeti Színházban.
Kedden a Győri Nemzeti Színház a Kisfaludy teremben tartotta meg 2025/26-os évadnyitó társulati ülését, melyen részletesen beszámoltak arról milyen újdonságokkal készülnek és mely előadásokat mutatják be. Számos darab marad repertoáron is, így összeszedtük melyek azok, amelyekre jegyeket válthat majd a nagyközönség. A győri színház idei évadának középpontjába a zene kerül: legyen a zene mindenekfelett! – hirdeti a szlogen.
Új darabok a győri színházban
Már szeptemberben nagy sztárok érkeznek a nagyszínpadra, ugyanis Ónodi Eszter és Adorjáni Bálint főszereplésével szeptember 20-án debütál a Veszedelmes viszonyok Győrben. Szintén szeptember végén tűzik műsorra a közönség nagy kedvencét, a két éve egyetlen alkalommal bemutatott Mona című drámát, mely a Győri Könyvszalon drámaíró versenyére két nap alatt készült el. Móczár Bence a nyár folyamán sokat dolgozott az előadáson, melyet kibővített és egy egész estés szórakozást ígér. A premier szeptember 27-én lesz.
- Októberben bemutatják Kodály Zoltán Székely fonó darabját.
- Míg a Kisfaludy teremben szintén októberben A rút kiskacsa ifjúsági színműve mutatkozik be.
- Novemberben szokás szerint a Győri Balett új előadása mutatkozik be ami ezúttal a Nosferatu lesz.
- Novemberben A Két Lottira lesz érdemes jegyet váltani a Kisfaludy teremben.
- Szintén novemberre tervezik A nagy füzet bemutatóját a Padlásszínházban
- December 13-án érkezik Győrbe a várva várt nagysikerű Rudolf musical
- Januárban Molnár Ferenc Az üvegcipő vígjátékát mutatják be.
- Februárban bohózatra számíthat a közönség, méghozzá a Boeing, Boeing – Leszállás Párizsban a Kisfaludy teremben
- Márciusban a nagyszínpadon a Tanulmány a nőkről debütál
- Míg a Kisfaludy teremben A só című darabot láthatják
- Áprilisban Marica grófnő premier, amellyel zárul az évad.
Fotók: Csapó Balázs
Repertoáron marad:
- Szaffi
- Egy magyar Nábob
- A hülyéje
- III. Richard
- Evita
- A csengő
- Balettláb
- Tranzit
- Asszony a fronton
- Jókai
- Szentivánéji álom
- Hárman a padon
- A Riviéra vadorzói
- Strip-tease
- 152 lépés Auschwitzig
- EternalGames
- Pénz az égből
- Puskás, a musical
- Esőember
- Tom Sawyer kalandjai
- Primadonnák
- A padlás