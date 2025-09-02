1 órája
Megújul a győri színház, exkluzív interjút adott az igazgató - fotók
Kicsattanó jókedvvel, ám rendkívül ünnepélyes hangulatban tartották meg kedden az évadnyitó társulati ülést a győri színházban. Különleges oka volt annak, hogy a Kisfaludy-teremben, és nem a nagyteremben gyűlt össze a társulat. Ennek okairól Bakos-Kiss Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatóját kérdeztük.
Jókedvűen, napbarnítottan foglaltak helyet a társulat tagjai szeptember 2-án a Győri Nemzeti Színház Kisfaludy-termében, hogy ünnepélyes keretek között megnyissák a 2025/26-os évadot. A keretet a Himnusz és a Szózat eléneklése adta, ez a zeneiség, ha nem is szándékosan, de utalt az előttünk álló évadra. A győri színház idei évadának középpontjába a zene kerül: legyen a zene mindenekfelett! – hirdeti a szlogen, tudtuk meg a sajtótájékoztatón.
Megújul a Győri Nemzeti Színház
– A nagyszínpadon már zajlanak a felújítási munkálatok, szőnyeget is cseréltek, festik a deszkázatot, ezért a Kisfaludy-teremben ülünk, ráadásul új székeken – árulta el Bakos-Kiss Gábor színházigazgató, utalva arra, hogy a győri színház ráncfelvarrása már megkezdődött. – Legyen komfortos és esztétikus, szolgálja a felújítás a társulat és a közönség igényeit is – foglalta össze.
Kattintson a képre és lapozza végig Csapó Balázs fotós képgalériáját!
Megnyitották a győri színház új évadátFotók: Csapó Balázs
A sajtótájékoztatón részt vett Pintér Bence, Győr polgármestere, aki ezzel kapcsolatban elmondta: a színház felújítására munkacsoport alakult a Városházán. Borsi Róbert kulturális tanácsnok hozzátette, a munkacsoport tagjai öt- és tízéves célokat tűztek ki a biztonság és a kulturált körülmények jegyében.
Bakos-Kiss Gábor színházigazgató büszkén jelentette be, hogy nyáron a budapesti Margitszigeten a társulat négy teltházas előadást is tartott: a fővárosi közönség a Rudolf és az Evita című darabokra váltott jegyet szép számmal.
– Gyönyörűséges az idei repertoár – jelentette ki a színházigazgató. Az új évadban összesen tizenhárom premiert mutatnak be, emellett pedig további tizenhét korábbi, közönségkedvenc előadás is műsoron marad.
Családias évadnyitó
Az évadnyitó társulati ülésen köszöntötték a társulat azon tagjait, akiknek már húsz, huszonöt, harminc, harmincöt és negyven éve a győri színház a második otthonuk. Az esemény olyannyira családias hangulatúra sikerült, hogy egy születésnapos színésznőt dallal és virágcsokorral köszöntöttek. Mézes Violetta hetvenedik születésnapja alkalmából csendült fel a megújulás alatt álló színházban a Boldog születésnapot című dal.