Megújul a győri színház, exkluzív interjút adott az igazgató - fotók

A sajtótájékoztatón részt vett Pintér Bence, Győr polgármestere, aki ezzel kapcsolatban elmondta: a színház felújítására munkacsoport alakult a Városházán. Borsi Róbert kulturális tanácsnok hozzátette, a munkacsoport tagjai öt- és tízéves célokat tűztek ki a biztonság és a kulturált körülmények jegyében.

Bakos-Kiss Gábor színházigazgató büszkén jelentette be, hogy nyáron a budapesti Margitszigeten a társulat négy teltházas előadást is tartott: a fővárosi közönség a Rudolf és az Evita című darabokra váltott jegyet szép számmal.

– Gyönyörűséges az idei repertoár – jelentette ki a színházigazgató. Az új évadban összesen tizenhárom premiert mutatnak be, emellett pedig további tizenhét korábbi, közönségkedvenc előadás is műsoron marad.

Családias évadnyitó

Az évadnyitó társulati ülésen köszöntötték a társulat azon tagjait, akiknek már húsz, huszonöt, harminc, harmincöt és negyven éve a győri színház a második otthonuk. Az esemény olyannyira családias hangulatúra sikerült, hogy egy születésnapos színésznőt dallal és virágcsokorral köszöntöttek. Mézes Violetta hetvenedik születésnapja alkalmából csendült fel a megújulás alatt álló színházban a Boldog születésnapot című dal.