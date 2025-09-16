szeptember 16., kedd

Betű és festék

1 órája

Ilyen, ha két győri művész együtt alkot: költőnő és festő közös könyve - képgaléria

Címkék#Malasits Zsolt#győri művész#Gősi Vali

Fia elvesztése miatt kezdett verseket írni a győri édesanya, Gősi Vali. Számos kötetet jegyez, de a most megjelent Sorshajó című más, mint a többi. Egy másik győri művész, Malasits Zsolt meleg árnyalatokban játszó, már-már tüzes festményei teszik lelket simogatóvá. Hogy merre ring és hol köt ki a sorshajó, arról a győri művészeket faggattuk.

Pardavi Mariann

– Nem gondoltam volna, hogy pont ez az év lesz ilyen termékeny – vallja a győri költőnő, amikor egy napsütötte szeptember eleji délelőttön a belvárosi Malasits Galériában beszélgettünk vele és a kötetet jegyző festővel. Győri művészek egy asztalnál a közös könyvükkel. 

Malasits Zsolt, Gősi Vali, győri festő, győri költőnő, vers, festmény, sorshajó, győri művész
Malasits Zsolt és Gősi Vali, a két győri művész közös munkájukkal a festő galériájában.
Fotó: Krizsán Csaba

Gősi Valinak a nyár derekán szívbemarkoló évfordulókkal kellett megbirkóznia. Fiát, Zoltánt éppen huszonöt évvel ezelőtt ragadták el a hullámok Korfun, amikor habozás nélkül ugrott a morajló tengerbe. Hősies tettével két ember életét mentette meg. A tragédia negyedszázados évfordulója egybeesett Zoltán születésnapjával, fia halálos hősi tettéről otthonában, fogadva emlékezett meg a Kisalföld olvasóinak. Tovább nehezítette a szívét, hogy tavaly férjétől is el kellett búcsúznia. Kattintson a kiemelt szavakra, hogy megismerje Vali, és fia, Zoltán történetét! 

Ugyan gyermeket, társat, szülőket vesztett el, de életigenlése lenyűgöző.

A soraim lélekből fakadnak

– mondja a győri költőnő. – Szeretni jöttünk a világra. Ez a szeretet ott van minden írásomban. Annak idején tanító akartam lenni, de az akkori viszonyok között nem tudtam megvalósítani. Később aztán volt olyan, aki a verseimet olvasva úgy érezte, sokat tanult általuk, a verseimmel tanítom őt. A sors valahogy mégis a tanítás felé terelt? – kérdez vissza Vali. 

A sorsunkat nem kerülhetjük ki 

– válaszolja arra a kérdésemre, miszerint kikötött-e a sorshajó.

Győri művészek sorsszerű találkozása

Ugyan egy városban élnek, egy korban alkotnak, de valamiért mégsem egyengette egy irányba a sors Gősi Valit és Malasits Zsoltot. Ezidáig. Művészeti találkozásuk a Sorshajó címet viselő könyvben öltött kézzel fogható formát: ötvenöt meleg árnyalatú, szinte tüzes festményhez ugyanannyi lélekmelengető verset párosítottak.

Azt tanultam, azt tapasztaltam meg, hogy a világunk rendszerszerűen működik, amelynek mozgatója az isteni gondviselés 

– veszi át a szót Malasits Zsolt. – Ez a rendszer spontán nem működhet. Az én szótáramban nem szerepel a véletlen szó sem.

Malasits Zsolt határozott véleményt fogalmazott meg a művészetek befogadásával kapcsolatban is.

Teljesen mindegy, mire gondolt a költő, amikor a versét írta, és ugyanígy lényegtelen, hogy a festő mit akar üzenni a festményeivel. Egyedül az számít, hogyan fogadjuk be, hogyan fordítjuk le magunknak a gondolatokat, mit viszünk el belőle. Ahogy a testnek az étel a táplálék, úgy a léleknek a művészet. Továbbmegyek: a tudás, a szeretet és a jó étel tesz teljessé.

Kattintson a képre és lapozza végig Krizsán Csaba fotóit, amely a festő galériájában készültek!

Ilyen, ha két győri művész együtt alkot: költőnő és festő közös könyve

Fotók: Krizsán Csaba

 

