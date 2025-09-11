szeptember 11., csütörtök

1 órája

Nézz be, válogass, olvass! - így hódít a győri könyvszekér

A Baross úton áll meg, és évek óta mágnesként vonzza a könyvszeretőket. A győri könyvszekér titka egyszerű: használt, adományozott könyvek kapnak új életet. Így az olvasók fillérekért vihetnek haza igazi irodalmi kincseket.

Sabjanics-Somlai Petra

A győri könyvszekér már évek óta vonzza a könyvfalókat: a Baross úton megálló színes szekérből fillérekért lehet lecsapni kincsekre. A guruló könyvesbolt lényege egyszerű: használt, adományozott könyvek kapnak új életet – így mindenki nyer.

győri könyvszekér könyvkincsek a belvárosban
Kincsek a győri könyvszekér kínálatában - olvasnivaló fillérekért
Forrás: Könyvmentők Győr - Rába Könyvszekér

Győri könyvszekér olcsón kínál könyveket

A szekér mögött a Könyvmentők Kulturális Egyesület áll, akik már több mint egy tucat városban működtetik a könyvszekereket. Győrben a „Rába” névre keresztelt guruló bolt vált a belváros egyik különlegességévé. Az indulás óta ugyan drágult a kínálat - a könyvek ára 300-ról 450 forintra nőtt -, de még így is messze olcsóbb, mint egy hagyományos könyvesboltban.

A könyvszekér ötlete egy magyar-történelem szakos középiskolai tanártól származik, aki felismerte, hogy a feleslegessé vált könyveket - gyakran azokat is, amelyeket még az antikváriumok sem fogadnak el - meg lehetne menteni a pusztulástól. Ez a gondolat hívta életre az utcai könyvszekereket, amelyek célja, hogy az emberek olcsón, akár egy buszjegy áráért vihessék haza az olvasnivalót

Fogj egy könyvet, lapozz bele, majd tedd a kosárba - pont úgy, ahogy egy kirakós darabjai is helyükre kerülnek. Ahogy a színes borítók egymás mellé sorakoznak a szekéren, úgy áll össze lassan a teljes kép: egy belvárosi könyvkincsesbánya, ahol mindenki talál magának olvasnivalót.



Nem csoda, hogy megőrülnek érte a győriek - a könyvszekérből vásárolni olyan, mintha egy kincsesládát nyitnál fel a belváros közepén. Vannak, akik naponta benéznek, mások csak véletlenül botlanak bele, de mind ugyanazzal a mosollyal távoznak: egy új könyvvel a kezükben. A színes szekér ma már nemcsak guruló bolt, hanem városi élmény is, ami összeköti az olvasás szerelmeseit.

 

