Új otthonra vágynak a győri filharmonikusok - Podcast Fűke Gézával

Közeledik a Győri Filharmonikus Zenekar kiemelt produkciója, a Magic of Vivaldi - A négy évszak című 3D-s multimédiás előadás, melyben a zene, a látványvilág és a táncművészet páratlan harmóniában kelnek életre az Audi Aréna Győrben. - Augusztus 16-án telt ház előtt zajlott a budapesti ősbemutató a Margitszigeti Színpadon, itt az idő, hogy a győri közönség is lássa ezt a felejthetetlen koncert-showt - emelte ki Fűke Géza, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatója.

Fűke Géza, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatója volt legutóbbi podcastbeszélgetésünk vendége. Fotó: Molcsányi Máté

Győri Filharmonikus Zenekar - Új évad, sok újdonság és izgalom

A premier közönsége álló tapssal ünnepelte az alkotókat, a produkció pedig bizonyította, hogy a klasszikus zene és a modern színpadi művészet találkozása páratlan élményt nyújthat. A produkció kerek évfordulóhoz is köthető, 300 évvel ezelőtt jelent meg nyomtatásban Vivaldi méltán ismert 4 évszak című alkotása.

Fűke Géza mesélt a nyári sorozatokról, valamint arról is hogy miért épp a Nyisd ki a füled! üzenetet választották az idei évadnak. Megosztotta hallgatóinkkal, olvasóinkkal is idei évad tervét is és hogy milyen újdonságokkal, sorozatokkal készül az együttes. Nem csak Győr, de régió kiváló zenekaraként új gazdái lettek a Zichy palotának. Terveik között szerepel, hogy a 400 éves barokk palotát is megtöltsék új tartalommal - mint a Kalamáris sorozat -, klasszikus zenével. Viszont nagy vágyuk, hogy a teljes épületet megszerezzék, ahhoz viszont az anyakönyvi hivatal áthelyezésére lenne szükség.

Új otthonra vágyik a világhírű együttes

Beszélgetés témája volt még a filharmonikusok otthonának sorsa, esetleges felújítása is, hiszen régóta kinőtték a Richter termet. Az eredetileg mozinak épült, így nem is feltétlen egy ekkora együttesre szabott épület helyett nagy vágya lenne Fűke Gézának a korábban Modern Városok Programban szereplő hangversenyterem. - Magyarországon nincsen olyan zenekar, amely jobban megérdemelné ezt, mint a Győri Filharmonikus Zenekar - emelte ki az igazgató.

