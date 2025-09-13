szeptember 13., szombat

Jó utat, balettosok!

1 órája

Különleges helyszínen mutatja meg a Győri Balett Kodály hagyatékát - fotók

Címkék#Romance#Kodály Zoltán#Győri Balett#Velekei László

Tízórás repülőútra indultak a Győri Balett táncosai szombaton, hogy Ázsiában mutassák meg, mit jelent számukra Kodály Zoltán hagyatéka. Csoportfotót is hoztunk a Győri Balett izgatott táncosairól.

Kisalföld.hu
Különleges helyszínen mutatja meg a Győri Balett Kodály hagyatékát - fotók

Fotó: MMkisalfold

Velekei László, a Győri Balett igazgatója, nem először nyúlt Kodály Zoltán örökségéhez: a nevét viselő darab után alkotta meg a világhírű zeneszerző munkásságának minden szegletéből táplálkozó Romance című koreográfiáját. A Győri Balett művészei ezt, valamint a korábban Győrben vendégeskedett dél-koreai koreográfus, Kim Jung-a Tükör című darabját mutatják be Szöulban.

győri balett, velekei lászló, szüul, repül
Egy utolsó mosolyt villantottak Győrnek, a Győri Balett Szöulban mutatja meg művészetét.
Fotó: Molcsányi Máté

– A Romance állótapsot kapott több nagy európai városban, bízom benne, hogy Szöulban sem lesz másként – tudtuk meg a szombati indulás előtt Velekei Lászlótól, a Győri Balett igazgatójától.

– Ahogy az lenni szokott, egy kis izgalom azért van bennünk – árulta el a budapesti repülőtérre tartó buszra felszállva Engelbrecht Patrik magántáncos. – Korábban azt gondoltam, az ázsiaiak kissé visszafogottabbak, de a japán expón a darabot nagy örömmel fogadta a közönség – emlékezett vissza.

A társulat csütörtökön tér vissza, szinte ki sem kell majd csomagolniuk a bőröndjeiket, ugyanis vasárnap már indulnak is tovább: akkor Omán lesz az úti cél.

Így indult a Győri Balett Szöulba

Kattintson a képre és lapozza végig az indulás előtti izgalmak fotóit:

Elindult a Győri Balett Szöülba

Fotók: Molcsányi Máté

 

