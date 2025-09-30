A tánc 30 árnyalata - Győr legszebb pontján táncolt a Győri Balett

A különleges projektből természetesen a Győri Balett sem maradhatott ki. A filmes anyagot Győr egyik legszebb pontján vették fel.

Győri Balett a Duna parton készített felvételeket. Fotó: Győri Balett

Győri Balettről készült filmet hamarosan a nagyközönség is láthatja

A filmet a nagyközönség is megtekintheti majd a Nemzeti Táncszínház Kulisszák mögött című sorozatában, valamint országszerte, a Petőfi Kulturális Programnak köszönhetően.