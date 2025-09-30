Új projekt
A tánc 30 árnyalata - Győr legszebb pontján táncolt a Győri Balett
A Nemzeti Táncszínház a minap tartotta zártkörű díszbemutatóját annak az alkotásnak, mely 30 társulat részvételével mutatja be a magyar táncélet megszámlálhatatlan színezettségét.
A különleges projektből természetesen a Győri Balett sem maradhatott ki. A filmes anyagot Győr egyik legszebb pontján vették fel.
Győri Balettről készült filmet hamarosan a nagyközönség is láthatja
A filmet a nagyközönség is megtekintheti majd a Nemzeti Táncszínház Kulisszák mögött című sorozatában, valamint országszerte, a Petőfi Kulturális Programnak köszönhetően.
