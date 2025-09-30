szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

13°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új projekt

2 órája

A tánc 30 árnyalata - Győr legszebb pontján táncolt a Győri Balett

Címkék#A tánc 30 árnyalat#film#Nemzeti Táncszínház#Győri Balett

A Nemzeti Táncszínház a minap tartotta zártkörű díszbemutatóját annak az alkotásnak, mely 30 társulat részvételével mutatja be a magyar táncélet megszámlálhatatlan színezettségét.

Kisalföld.hu

A különleges projektből természetesen a Győri Balett sem maradhatott ki. A filmes anyagot Győr egyik legszebb pontján vették fel.

Győri Balett
Győri Balett a Duna parton készített felvételeket. Fotó: Győri Balett

Győri Balettről készült filmet hamarosan a nagyközönség is láthatja

A filmet a nagyközönség is megtekintheti majd a Nemzeti Táncszínház Kulisszák mögött című sorozatában, valamint országszerte, a Petőfi Kulturális Programnak köszönhetően.

Győri Balett - A tánc 30 árnyalata. Fotó: Győri Balett

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu