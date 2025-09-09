szeptember 9., kedd

Ádám névnap

26°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nézd másképp

2 órája

Győri Balett 2025/26-os évada - Ismerjék meg az új brazil és dél-koreai tagokat - fotók

Címkék#Romance#Magyar Táncfesztivál#Győri Nemzeti Színház#Győri Balett#Velekei László

Nézd másképpen! - szlogennel nyitotta meg 2025/26-os évadát a Győri Balett kedden a táncstúdióban. Bemutatták az új társulati tagokat és beszámoltak az idei évad új bemutatóiról is. Izgalmas előadások, és turnék várnak a művészekre.

Kisalföld.hu
Győri Balett 2025/26-os évada - Ismerjék meg az új brazil és dél-koreai tagokat - fotók

Fotó: Csapó Balázs

A Győri Balett 2025/26-os évadnyitó társulati ülésén elsőként Pintér Bence polgármester köszöntötte az együttest és új tagjait. Megjegyezte, hogy biztosan jó helyre kerültek, majd kiemelte, hogy a Győri Balettel mindenhol csak büszkélkedni lehet, előadásaikban mindig megmutatnak valami transzcendenst. Borsi Róbert kulturális tanácsnok arról beszélt, hogy az új tagoknak biztosan nagy a tudásuk, ha felvételt nyertek a Győri Baletthez, azonban az együttesnél tovább kamatoztathatják tudásukat. - Az évadtervet látva sok előadásra és turnéra készül a társulat, amelyhez sok szerencsét kívánunk. Tegyék bele tudásukat és szívüket, hogy sikerük tovább szárnyalhasson - fogalmazott.

Győri Balett
Győri Balett évadnyitó társulati ülést tartott. Izgalmas időszak áll az együttes előtt. Fotó: Csapó Balázs

Győri Balett új és visszatérő tagjai

Velekei László, a Győri Balett igazgatója hangsúlyozta, hogy ugyan a tánc nyelvezete csendes, mégis teret hódít. - Értéket képviselünk és értéket teremtünk. A feladatunk az, hogy időrő időre megkérdőjelezzük, jó úton járunk-e? Ezért is lett az idei évadunk szlogenje: Nézd másképpen! 

A győri táncosok sokat nem pihenhettek a nyáron, sőt az elmúlt hetekben is az ország számos pontján és rendezvényén mutatták meg tehetségüket. Többek között Szarvason, Fertőrákoson, pécsi találkozón, vagy a győri kajak-kenu vb megnyitóján álltak színpadra. Sőt már lázasan készülnek két premierre is. Az igazgató szerint az új tagok új energiákat hozhatnak: Dél-Koreából érkezett Park Chaewon, brazil származású Joāo Oliveira, portugál Margarida Filipe és magyar Ónódy Ábel a Győri Baletthoz. Valamint visszatért a táncparkettre két édesanya is, Gyurmánczi Diána és Berzéki Melinda.

Új tagok - Évadnyitó társulati ülést tartott a Győri Balett

Fotók: Csapó Balázs

Kinevezések és új balettbemutatók

Az évadnyitón bejelentették, hogy Kovács Eszter három év után az együttes magántáncosa lett, valamint Bajári Leventét kinevezték a társulat művészeti vezetőjének, aki célul tűzte ki a magas szakmai színvonal megtartását, az új dolgok kipróbálását és a még több kreativitást.

Októberben nagy dobásra készül a Győri Balett és a Győri Nemzeti Színház, ugyanis egy különleges Kodály Est keretében mutatják be a megújított Romance galántai táncát és a Székelyfonót. Velekei László kiemelte, hogy örül, végre haza tér külföldről a világhírű zeneszerző újragondolt alkotása. Ősszel debütál győri színpadon a Nosferatu is, valamint érkezik táncos gyerekdarab feldolgozásban a Pom Pom meséi. A 21. Magyar Táncfesztiválon debütál majd a CODE 93', amely három művésznő alkotása lesz: megszólítva a fiatalokat újraegyesül Bálint Adél, Domán Dalma és Szőllősi Krisztina.

Kovács Eszter magántáncos és Velekei László igazgató. Fotó: Csapó Balázs

Bérletújításra fel!

A tavaly elindított Markó-Gombár bérletnek akkora sikere volt, hogy nem volt kérdés, idén is ezzel tisztelegnek az alapítók előtt. A bérletek megújítása elkezdődött, új bérleteket október végén lehet majd vásárolni. 

Ezeket a darabokat nézhetik majd meg a bérletesek:

  • Anna Karenina
  • Vivaldi Schubert
  • Mimi + (beavató táncszínházi est)
  • Egy választható előadás a 21. Magyar Táncfesztiválon

Zárásként Velekei László felsorolta azt is, milyen kalandok várnak a Győri Balettre a 2025/26-os évadban. Dübörögnek a Matiné Szombatok és folytatódnak a MiniBalett képzések is, amelyre 65 új fiatal jelentkezett. Hétvégén Dél-Koreába repülnek, de várják őket Ománba és Tel Avivba is a helyi Operákba, a meghívást kaptak a királyi lovardába és immár ötödik alkalommal forgatja velük a Duna TV  az újévi koncertet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu