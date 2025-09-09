Győri Balett 2025/26-os évada - Ismerjék meg az új brazil és dél-koreai tagokat - fotók

A Győri Balett 2025/26-os évadnyitó társulati ülésén elsőként Pintér Bence polgármester köszöntötte az együttest és új tagjait. Megjegyezte, hogy biztosan jó helyre kerültek, majd kiemelte, hogy a Győri Balettel mindenhol csak büszkélkedni lehet, előadásaikban mindig megmutatnak valami transzcendenst. Borsi Róbert kulturális tanácsnok arról beszélt, hogy az új tagoknak biztosan nagy a tudásuk, ha felvételt nyertek a Győri Baletthez, azonban az együttesnél tovább kamatoztathatják tudásukat. - Az évadtervet látva sok előadásra és turnéra készül a társulat, amelyhez sok szerencsét kívánunk. Tegyék bele tudásukat és szívüket, hogy sikerük tovább szárnyalhasson - fogalmazott.

Győri Balett évadnyitó társulati ülést tartott. Izgalmas időszak áll az együttes előtt. Fotó: Csapó Balázs

Győri Balett új és visszatérő tagjai

Velekei László, a Győri Balett igazgatója hangsúlyozta, hogy ugyan a tánc nyelvezete csendes, mégis teret hódít. - Értéket képviselünk és értéket teremtünk. A feladatunk az, hogy időrő időre megkérdőjelezzük, jó úton járunk-e? Ezért is lett az idei évadunk szlogenje: Nézd másképpen!

A győri táncosok sokat nem pihenhettek a nyáron, sőt az elmúlt hetekben is az ország számos pontján és rendezvényén mutatták meg tehetségüket. Többek között Szarvason, Fertőrákoson, pécsi találkozón, vagy a győri kajak-kenu vb megnyitóján álltak színpadra. Sőt már lázasan készülnek két premierre is. Az igazgató szerint az új tagok új energiákat hozhatnak: Dél-Koreából érkezett Park Chaewon, brazil származású Joāo Oliveira, portugál Margarida Filipe és magyar Ónódy Ábel a Győri Baletthoz. Valamint visszatért a táncparkettre két édesanya is, Gyurmánczi Diána és Berzéki Melinda.