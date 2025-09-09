2 órája
Győri Balett 2025/26-os évada - Ismerjék meg az új brazil és dél-koreai tagokat - fotók
Nézd másképpen! - szlogennel nyitotta meg 2025/26-os évadát a Győri Balett kedden a táncstúdióban. Bemutatták az új társulati tagokat és beszámoltak az idei évad új bemutatóiról is. Izgalmas előadások, és turnék várnak a művészekre.
Fotó: Csapó Balázs
A Győri Balett 2025/26-os évadnyitó társulati ülésén elsőként Pintér Bence polgármester köszöntötte az együttest és új tagjait. Megjegyezte, hogy biztosan jó helyre kerültek, majd kiemelte, hogy a Győri Balettel mindenhol csak büszkélkedni lehet, előadásaikban mindig megmutatnak valami transzcendenst. Borsi Róbert kulturális tanácsnok arról beszélt, hogy az új tagoknak biztosan nagy a tudásuk, ha felvételt nyertek a Győri Baletthez, azonban az együttesnél tovább kamatoztathatják tudásukat. - Az évadtervet látva sok előadásra és turnéra készül a társulat, amelyhez sok szerencsét kívánunk. Tegyék bele tudásukat és szívüket, hogy sikerük tovább szárnyalhasson - fogalmazott.
Győri Balett új és visszatérő tagjai
Velekei László, a Győri Balett igazgatója hangsúlyozta, hogy ugyan a tánc nyelvezete csendes, mégis teret hódít. - Értéket képviselünk és értéket teremtünk. A feladatunk az, hogy időrő időre megkérdőjelezzük, jó úton járunk-e? Ezért is lett az idei évadunk szlogenje: Nézd másképpen!
A győri táncosok sokat nem pihenhettek a nyáron, sőt az elmúlt hetekben is az ország számos pontján és rendezvényén mutatták meg tehetségüket. Többek között Szarvason, Fertőrákoson, pécsi találkozón, vagy a győri kajak-kenu vb megnyitóján álltak színpadra. Sőt már lázasan készülnek két premierre is. Az igazgató szerint az új tagok új energiákat hozhatnak: Dél-Koreából érkezett Park Chaewon, brazil származású Joāo Oliveira, portugál Margarida Filipe és magyar Ónódy Ábel a Győri Baletthoz. Valamint visszatért a táncparkettre két édesanya is, Gyurmánczi Diána és Berzéki Melinda.
Új tagok - Évadnyitó társulati ülést tartott a Győri BalettFotók: Csapó Balázs
Kinevezések és új balettbemutatók
Az évadnyitón bejelentették, hogy Kovács Eszter három év után az együttes magántáncosa lett, valamint Bajári Leventét kinevezték a társulat művészeti vezetőjének, aki célul tűzte ki a magas szakmai színvonal megtartását, az új dolgok kipróbálását és a még több kreativitást.
Októberben nagy dobásra készül a Győri Balett és a Győri Nemzeti Színház, ugyanis egy különleges Kodály Est keretében mutatják be a megújított Romance galántai táncát és a Székelyfonót. Velekei László kiemelte, hogy örül, végre haza tér külföldről a világhírű zeneszerző újragondolt alkotása. Ősszel debütál győri színpadon a Nosferatu is, valamint érkezik táncos gyerekdarab feldolgozásban a Pom Pom meséi. A 21. Magyar Táncfesztiválon debütál majd a CODE 93', amely három művésznő alkotása lesz: megszólítva a fiatalokat újraegyesül Bálint Adél, Domán Dalma és Szőllősi Krisztina.
Bérletújításra fel!
A tavaly elindított Markó-Gombár bérletnek akkora sikere volt, hogy nem volt kérdés, idén is ezzel tisztelegnek az alapítók előtt. A bérletek megújítása elkezdődött, új bérleteket október végén lehet majd vásárolni.
Ezeket a darabokat nézhetik majd meg a bérletesek:
- Anna Karenina
- Vivaldi Schubert
- Mimi + (beavató táncszínházi est)
- Egy választható előadás a 21. Magyar Táncfesztiválon
Zárásként Velekei László felsorolta azt is, milyen kalandok várnak a Győri Balettre a 2025/26-os évadban. Dübörögnek a Matiné Szombatok és folytatódnak a MiniBalett képzések is, amelyre 65 új fiatal jelentkezett. Hétvégén Dél-Koreába repülnek, de várják őket Ománba és Tel Avivba is a helyi Operákba, a meghívást kaptak a királyi lovardába és immár ötödik alkalommal forgatja velük a Duna TV az újévi koncertet.